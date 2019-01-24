6 признаков развития простатита

В последнее время я иногда просыпаюсь по ночам из-за позывов к мочеиспусканию. И у меня возникло подозрение, неужели это простатит? Ведь мне всего 37 лет! К врачу пока не обращался. Пожалуйста, напишите в вашей рубрике о простатите подробней — из-за чего он возникает, как проявляется? Грозит ли импотенцией? И можно ли при простатите заниматься сексом, не передается ли он половым путем?

Дмитрий, Калининград

Отвечает врач-уролог:

— Простатит — наиболее распространенное на сегодняшний день мужское заболевание, причем значительно «помолодевшее»: если раньше оно считалось характерным для возраста 45—65 лет, то теперь все чаще врачи выявляют простатит у 20—30-летних мужчин. Простатит проявляется в воспалении предстательной железы (простаты), чаще всего вызываемом инфекцией, попадающей в простату из мочеиспускательного канала, мочевого пузыря или прямой кишки. Но инфекция сама по себе еще не означает развитие заболевания, для этого необходимо дополнительное стечение обстоятельств. Факторы, предрасполагающие к развитию простатита:

✔ сидячая работа, малоподвижный образ жизни;

✔ частые нарушения стула, запоры;

✔ сильное или неоднократное переохлаждение;

✔ нерегулярная половая жизнь, длительное воздержание;

✔ переедание, злоупотребление острой пищей и алкоголем;

✔ постоянные стрессы.

Участившиеся ночные позывы в туалет — один из первичных симптомов простатита, но не единственный и вовсе не главный.

Всего урологи выделяют шесть маркеров (признаков) вероятного развития простатита:

☛ затрудненное мочеиспускание;

☛ струя вялая, ее дальность меньше 20 см;

☛ дискомфорт и боль при моче­испускании;

☛ раздвоение, разбрызгивание струи, увеличенная длительность процесса;

☛ ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, повторные позывы;

☛ учащенное мочеиспускание в ночное время.

Наличие двух из этих шести признаков — повод обратиться к урологу. А вот ставить диагноз самостоятельно и тем более заниматься самолечением категорически воспрещается! У простатита сложный патогенез, включающий разнообразные механизмы, с вовлечением других органов и систем. И лечение, как правило, требуется комплексное, в котором кроме уролога могут принять участие венеролог, хирург, другие врачи.

Влияние простатита на потенцию и эрекцию незначительное; эректильная дисфункция может возникать разве что в запущенных случаях, когда заболевание не было пролечено и перешло в хроническую форму.

Сексуальная близость при простатите не только не запрещена, но, напротив, рекомендуется, поскольку регулярная эякуляция стимулирует предстательную железу, исключает застойные явления, способствует выздоровлению. А волнения по поводу заражения жены или партнерши напрасны: простатит, повторяю, — чисто мужская болезнь, у женщин простата отсутствует как таковая, значит, и воспаляться нечему.

Вывод

Если у вас возникли подозрения, не теряйте времени, обратитесь к урологу. Свое­временная постановка диагноза — залог успешного лечения простатита.