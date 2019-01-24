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Россиянам рассказали, как избежать обморожения 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
На сайте Роспотребнадзора появилась памятка, рассказывающая гражданам о том, как избежать переохлаждения и обморожения.
Специалисты отметили, что стоит избегать употребления спиртных напитков, которые создают иллюзию согревания. Так вы сможете заметить реальные признаки обморожения.
В ведомстве также рассказали о необходимости носить свободную непромокаемую одежду — она не препятствует циркуляции крови и сохраняет тепло тела. Не рекомендуется выходить на улицу без перчаток, шарфа и шапки.
Перед прогулкой эксперты советуют плотно поесть, а при первых признаках переохлаждения и обморожения необходимо сразу заходить в теплое помещение. Категорически запрещено снимать обувь с обмороженных ног на морозе, так как они могут распухнуть.
Главными предпосылками обморожения в этом году стали физическое переутомление, длительное неподвижное и неудобное положение, а также неподходящая одежда.
Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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