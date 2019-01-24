Россиянам рассказали, как избежать обморожения

На сайте Роспотребнадзора появилась памятка, рассказывающая гражданам о том, как избежать переохлаждения и обморожения.

Специалисты отметили, что стоит избегать употребления спиртных напитков, которые создают иллюзию согревания. Так вы сможете заметить реальные признаки обморожения.

В ведомстве также рассказали о необходимости носить свободную непромокаемую одежду — она не препятствует циркуляции крови и сохраняет тепло тела. Не рекомендуется выходить на улицу без перчаток, шарфа и шапки.

Перед прогулкой эксперты советуют плотно поесть, а при первых признаках переохлаждения и обморожения необходимо сразу заходить в теплое помещение. Категорически запрещено снимать обувь с обмороженных ног на морозе, так как они могут распухнуть.

Главными предпосылками обморожения в этом году стали физическое переутомление, длительное неподвижное и неудобное положение, а также неподходящая одежда.