Как спастись от гриппа 

Роспотребнадзор предупредил, что в январе выросла заболеваемость гриппом, к сегодняшнему дню в 13 регионах страны превышен эпидемиологический порог. Отчасти это связано со снижением иммунитета: в осенне-зимний период мало солнца и свежих овощей и фруктов, которая являются источниками витаминов. Способствует передачи вируса и скученность людей: в помещениях, где воздух редко проветривается, вирус циркулирует активно, поэтому вероятность подцепить его высока. Не дают стопроцентной гарантии даже прививки, поскольку вакцины содержат определённые штаммы вируса, но далеко не все. Как же защитить себя от болезни? Смотрите видео и узнайте, что рекомендуют врачи.