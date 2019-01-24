Врач рассказал, как победить бессоницу

Заведующий ­отделением медицины сна Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал все правильном сне и о том, как избавиться от бессоницы.

Он отметил, что бессонница — это не болезнь, а синдром, который может сопровождать многие заболевания. От такой бессонницы избавиться легко, если вылечить основное заболевание.

Чаще всего у пациентов встречается острая или стрессовая бессонница как реакция на какие-то внешние факторы. Как только человек успокаивается, стресс заканчивается, так сон налаживается.

Тяжелее всего хроническая форма бессонницы, когда она продолжается месяцами. Долговременное расстройство сна приводит к серьезным последствиям. У человека понижается иммунитет, растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкозаболеваний.

Иногда инсомния имеет психофизиологический характер — вроде причин для беспокойства нет, но человек думает о нарушении сна, у него возникает синдром «ожидания бессонницы», он начинает бояться, что не уснет. В этом случае врачи рекомендуют не мучиться, ворочаясь с боку на бок, а лучше встать и поделать что-то спокойное, тогда сонливость обязательно сама придет.

Если в течение 2-3 недель сон не получается нормализовать самостоятельно, тогда нужно обратиться за помощью к врачу.

Недавние исследования подтвердили, что регулярные физические нагрузки улучшают сон. Оптимальное время для них — за 6 часов до сна.

Главное правило здорового сна — соблюдение четкого временного режима. Если ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, то человек будет чувствовать себя бодрее, и с засыпанием проблем не возникнет.

Также перед сном нужно ограничить не только физическую, но и умственную активность. Не следует употреблять вечером стимулирующие напитки — кофе, чай, алкоголь. В спальне должна быть комфортная обстановка для сна: неяркий свет, тишина, нормальная температура воздуха и удобная постель.

Медики советуют не спать днем, если у человека проблемы с ночным сном.

Эксперты отметили, что распространенные народные средства: стакан теплого молока с медом, чай с ромашкой или другим седативным сбором, не имеют четко выраженного снотворного эффекта. Однако если они помогают человеку, то отказываться от них не стоит.

Не следует принимать фармпрепараты без рецепта врача. Только доктор может понять, что происходит с пациентом, какова причина плохого сна и назначить нужное лекарство.