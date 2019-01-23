Главные факторы риска рака среди мужчин

«Рак предстательной железы — не катастрофа, а хроническое заболевание, требующее лечения», — уверен заслуженный врач России, главный уролог Свердловской области Игорь Баженов

Рак «в наследство»

Рада Боженко, АиФ-Урал : Игорь Владимирович, если мы говорим о «мужском» онкологическом заболевании, то это в первую очередь…

Игорь Баженов: Рак предстательной железы — заболевание, которое в мужской среде в последнее время даёт значительные темпы прироста. Это связано и с повышением уровня диагностики, и с работой врачей на местах, и с проведением в области программы «Мужское здоровье», в рамках которой мы анкетируем мужское население. Играет свою роль и исследование на определение уровня простатспецифического антигена, которое мы в обязательном порядке проводим среди мужчин 45-50 лет. Этот анализ не является предиктором рака, но понять, что у пациента не всё в порядке, позволяет.

Надо ещё иметь в виду, что рак предстательной железы — генетически зависимое заболевание. Риск может появиться у «наследника» первой и второй линии в 50-60% случаев.

— То есть такова вероятность развития рака предстательной железы, если им болели дед или отец?

— Совершенно верно. Раньше, в 80-90-е годы, мы выявляли эти опухоли в основном на поздней стадии: не было такого метода диагностики, как УЗИ предстательной железы, не было магнитно-резонансной томографии, не было компьютерной томографии. Диагноз ставился с помощью банального пальцевого исследования. Если раньше у нас запущенные стадии выявлялись в 50-70% случаев, то теперь выявляются локализованные формы рака предстательной железы, когда опухоль находится в одной-двух долях простаты, но не выходит за её пределы. Почему для нас важно эти формы выявить? Потому что мы с помощью современных методов лечения можем вылечить больного практически на сто процентов. Поэтому так важно своевременное обследование мужского населения! Поэтому мы и говорим: «Мужчина, заполни анкету, пройди анализ крови на ПСА, сходи к врачу-урологу, выяви заболевание на ранней стадии (если не выявится оно — слава Богу)». В этой фазе заболевания мы больному заведомо можем помочь!

Онкология в последнее время — наука, которая очень резко пошла в гору.

— В плане развития технологий?

— Даже не в этом дело. Медицина — это выяснение причин заболевания, следствий и его течения. Так вот, в онкологии мы начали понимать процессы болезни, как она возникает, как движется, как развивается, куда она даёт отдалённые клетки… Мы сегодня можем лечить даже больных, у которых выявлены запущенные формы. И пациентам с распространёнными формами рака предстательной железы (даже с метастатическим процессом) мы тоже можем создать высокий уровень качества жизни.

Вообще, когда речь идёт о раке предстательной железы, мы говорим минимум (!) о десятилетней выживаемости.

Рак в настоящее время победим, и не надо относиться к этому диагнозу как к катастрофе жизни. Это хроническая болезнь, которую надо лечить. Либо наблюдать, если мы говорим о канцер— незначимом раке предстательной железы, который имеет доброкачественное течение. Для этого требуется умный врач, правильное наблюдение и пациент, готовый пойти на контакт с врачом.

Мужские кабинеты

— Анкетирование мужчин, кабинеты мужского здоровья в области появились несколько лет назад. Сильный пол откликается?

— Чтобы изменить психологию людей, нужно, к сожалению, больше времени. Это самое сложное. Мужчина такой человек… 65% мужчин относится к своему здоровью без должной ответственности.

Хотя справедливости ради надо сказать, что психология пусть медленно, но верно меняется. Мужчины начинают заниматься собой, меняют отношение к себе, они занимаются спортом, прислушиваются к рекомендациям врачей. И это правильно! Ты должен себя любить, уважать. И, не откладывая дело в долгий ящик, следить за своим здоровьем. Последнее, повторюсь, особо важно для тех, у кого родственники первой-второй линии имели рак предстательной железы.

— Каким образом человек может попасть в кабинет мужского здоровья?

— Он приходит к участковому врачу, заполняет анкету. Если по её результатам человек попадает в группу риска, его сразу ставят в очередь на осмотр в экспресс-диагностическом урологическом кабинете. Он туда приходит и в течение двух дней получает диагноз. Двух дней, а не так, как обычно, — пришёл к врачу, и начинается: два месяца — УЗИ, два месяца — ПСА и так далее. Поэтому кабинеты ЭДУК очень серьёзное достижение в плане ранней диагностики рака предстательной железы у мужчин Свердловской области.

У нас в год выявляется 1200-1300 случаев рака предстательной железы, 60-65% — это больные с локализованной формой. Существенный результат. Может, будет не очень хорошо звучать, но есть такой показатель, как одногодичная летальность — это когда больной умирает от рака предстательной железы в течение первого года от её выявления. Так вот, у нас этот показатель самый низкий во всей Российской Федерации. Думаю, мы можем этим гордиться.

Самолечение — нонсенс

— Я правильно понимаю, что рак предстательной железы на ранних стадиях никак себя не выдаёт?

— Да, на первых формах своего развития он не проявляется какими-то ярко выраженными симптомами. Речь может идти о симптомах нижних мочевых путей, которые могут сопровождать многие заболевания. Это, например, частое мочеиспускание, ночные позывы. Сейчас по телевизору ряд фирм активно рекламирует препараты, избавляющие от этих проблем. Но, если появились эти симптомы, сразу принимать препараты не надо! Надо обратиться к врачу. Самолечение — нонсенс.

— Какие факторы риска рака предстательной железы существуют?

— В настоящее время по этому поводу пишется много работ. Утверждается, например, что воздействие на развитие рака предстательной железы может оказывать высокий уровень холестерина, избыточное потребление мясной пищи. Что касается курения, то есть прямая его зависимость, например, с раком лёгких, раком мочевого пузыря, раком горла. С раком предстательной железы столь прямой зависимости не прослеживается. Поэтому я бы назвал всё же два основных фактора риска: возраст и генетика. Хотя, конечно, вредные для здоровья в целом факторы существуют.

— То есть специфической профилактики этого вида рака нет?

— Я всегда говорю, что лучшая профилактика — любить себя! Люди с высоким статусом жизни, которые ходят в театры, в музеи, много читают, занимаются спортом и самообразованием, живут дольше. Это известный факт.