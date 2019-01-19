Нужно ли делать прививки

Все мы знаем, что такое прививки, большинству из нас их даже делали. Когда же людей стали прививать? Какие существуют виды прививок и чем они могут быть опасны?

Первые эксперименты по вакцинированию людей от болезней были предприняты еще в первом тысячелетии н.э. Вариоляция — втирание жидкости из пузырьков больных оспой людей в кожу здоровым упоминается в индийских трактатах VIII века, в работах персидских ученых Авиценны и Абу́ ар-Рази́ в IX веке. С X века вариоляция была известна в Китае. В результате процедуры здоровый человек заболевал легкой формой оспы и приобретал иммунитет. В Европе об этом не знали вплоть до XVII века, и лица многих королевских особ носили следы этой ужасной болезни.

О смелой Екатерине

В XVIII веке в 1717 году в Стамбуле вспыхнула эпидемия оспы. Ее удалось остановить с помощью вариоляции, и вскоре метод уже испытывали в Англии — сначала на приговоренных к смерти и малоимущих. Неизвестно, получил бы метод широкое распространение, если бы не императрица Екатерина II, которая в 1768 году позволила привить себя, а после выздоровления привила сына Павла и весь двор.

В 1769 году английский врач Эдуард Дженнер изобрел первую в мире вакцину: он ввел подопытному мальчику (сыну бедного фермера) жидкость из оспенных пузырьков коровы. Мальчик заболел, но вскоре выздоровел.

Следом за дело взялся французский микробиолог Луи Пастер, который доказал, что человек после контакта с ослабленными возбудителями болезни приобретает иммунитет. Благодаря ему была создана вакцина от бешенства, которую используют до сих пор, а в XX веке были созданы вакцины от сибирской язвы, кори, туберкулеза, паротита, дифтерии и даже от бубонной чумы.

Как это работает

Главным компонентом вакцины был и остается антиген. Это может быть ослабленный или нежизнеспособный возбудитель заболевания или даже его фрагмент, запускающий иммунную реакцию человеческого организма. В ответ на антиген иммунитет вырабатывает белки-антитела, которые убивают инфекцию. Организм «запоминает» возбудителя болезни и готов с ней бороться.

Иногда для выработки иммунитета достаточно одной прививки, а иногда приходится прививать человека несколько раз, а в некоторых случаях — каждый год. Так, например, людей, находящихся в группе риска, ежегодно прививают от клещевого энцефалита, а работников противочумных станций — каждые полгода.

Чем прививают?

Вакцины бывают разными. Бывает живая вакцина — препарат с ослабленным инфекционным агентом. Например, вакцины от краснухи, кори, полиомиелита и гриппа.

Бывают инактивированные вакцины, они содержат убитый патогенный микроорганизм. Таковы вакцины от клещевого энцефалита, от чумы, от брюшного тифа, гепатита А и менингококковой инфекции.

Химическая вакцина создается из антигенных компонентов, извлеченных из микробной клетки. Это вакцины от дифтерии, гепатита B, краснухи, коклюша.

Рекомбинантную вакцину получают методом генной инженерии, когда гены болезнетворного организма, отвечающие за синтез антигенов, встраивают в геном безвредного организма, который развивается и накапливает нужный антиген. Вакцинами такого типа являются препараты против гепатита B, ротавируса и герпеса.

Вакцины бывают и поливалентными: они содержат компоненты сразу нескольких вакцин.

Результаты прививок

В результате массовой вакцинации были побеждены эпидемии, и почти все появившиеся на свет дети стали выживать. За сто лет население Земли увеличилось почти в пять раз: если в начале XX века на планете жило около полутора миллиардов человек, то к концу века население «перевалило» за 6 миллиардов. По сути, люди устранили ограничитель роста популяции.

Национальный календарь прививок

Вакцинация населения в России регламентируется Национальным календарем профилактических прививок. Согласно ему, иммунитет младенца до полугода должен «познакомиться» с туберкулезом — один раз, с гепатитом B— три раза, так же по три раза — с коклюшем, с дифтерией и со столбняком, а кроме этого — с полиомиелитом (минимум дважды) и с гемофильной инфекцией (для групп риска). Далее малыша ждут «приятные свидания» с корью, с краснухой, с паротитом и гриппом. Большинство прививок придется повторить. Некоторые — на втором году жизни, другие — в школе. Не избежать прививок и взрослым. Количество процедур будет зависеть от условий работы и поездок в дальние страны. Согласно календарю каждый взрослый человек должен раз в 10 лет прививаться от столбняка и дифтерии.

Движение против вакцинации

Движение против прививок родилось еще в XIX веке и сначала основывалось на религиозных убеждениях. В 1866 в Англии была основана Национальная лига Антивакцинации. В 1879 году такая же организация возникла в США. Современные активисты движения апеллируют к теории заговора фармацевтических компаний, отрицают действие вакцин и запугивают людей, указывая на побочные или отрицательные действия препаратов, мотивируют родителей тем, что дети от вакцин здоровее не становятся.

Медики считают, что подобные движения выгодны гомеопатам и целителям, и без вакцин эпидемии средних веков могут вернуться с удвоенной силой. Ученые указывают на то, что в прошлые века население Земли было «более здоровым», так как дети со слабым иммунитетом попросту не выживали.

В современной России родители имеют полное право без указания причин отказаться от вакцинации ребенка. В США такими причинами могут стать религиозные и философские убеждения родителей.

Борьба продолжается

В результате отказов от прививок в 2000 году в Нидерландах вспышка обычной кори унесла жизнь ребенка, 68 детей были госпитализированы. В Ирландии в больницу попали 100 детей, трое скончались. В 2001 году в Нигерии из-за отказа чиновников вакцинировать население произошло 20 000 случаев кори, 600 детей умерли. Там же, в июне 2007 года от кори скончались 50 детей. В 2010 году в Таджикистане зарегистрирована вспышка полиомиелита. 171 ребенок остался парализованным.

До сих пор нет прививок от онкологических болезней, нет вакцины от СПИДА. От малярии каждый год умирает 1 000 000 человек. Ежегодно 160 000 детей гибнут от синцитиального вируса. 500 000 людей в год погибают от ротавирусной инфекции. 650 000 — от дизентерии. Ученым есть над чем работать.