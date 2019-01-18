Как защитить себя от сахарного диабета

Сахарный диабет во всём мире принимает характер эпидемии. Количество больных каждый год увеличивается на 2-7 процентов. За последние 40 лет число людей с сахарным диабетом в мире выросло ровно в четыре раза. Если ничего не изменить в подходах к профилактике болезни и её осложнений, то в России будет прогрессировать инвалидность и смертность в целом. Об этом говорили московские и нижегородские специалисты на круглом столе «Объединяя усилия в борьбе с диабетом», прошедшем в Нижнем Новгороде.

Поражает сердце, глаза, ноги и почки

Если у обычного человека может быть одно или несколько заболеваний, то у диабетика со стажем их целый букет. У них в два раза выше риск получить инсульт и инфаркт миокарда и почти в двадцать раз — патологии почек, гангрену нижних конечностей, слепоту.

— Диабет затрагивает самые разные органы, — говорит профессор кафедры эндокринологии Первого московского медуниверситета имени Сеченова Наталья Петунина. — Чаще всего поражаются глаза, ступни ног и почки. Это заболевание — причина каждой третьей ампутации нижней конечности, но больные часто приходят к врачу только тогда, когда боли в ногах становятся невыносимы. Среди осложнений диабета очень опасны поражения глаз — ретинопатия может прогрессировать до полной слепоты. Диабет является причиной потери зрения у каждого второго ослепшего человека. Из-за роста количества больных сахарным диабетом растёт число пациентов с почечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе.

Напомним, сахарный диабет I и II типа — это хронические заболевания, при которых полное выздоровление невозможно. Основная цель лечения диабета — научиться его контролировать. Диабетики с компенсированной болезнью мало чем отличаются от здоровых людей: они так же могут работать, заводить семью и детей, заниматься спортом, а продолжительность их жизни не отличается от продолжительности жизни обычного человека.

Предотвратить осложнения

Эффективность лечения врачи оценивают по уровню гликированного гемоглобина. Если его снизить всего на один процент, то вероятность развития осложнений снижается в разы.

— Однако многим больным кажется, что если они принимают лекарства и чувствуют себя хорошо, то у них всё в порядке, — продолжает Наталья Петунина. — А когда у них берут анализ на гликированный гемоглобин или проверяют, нет ли осложнений, то оказывается, что они не так уж хорошо компенсированы.

Коварство диабета в том, что при нём ничего не болит, изменения накапливаются незаметно. Поэтому проверки у врача должны быть регулярными.

— Современные препараты от диабета могут снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов, — отмечает директор института экономики здравоохранения Нижегородского института управления Высшей школы экономики Лариса Попович . — Они достаточно дороги, но в Нижегородской области используются часто. По некоторым позициям наш регион обеспечивается лекарствами в 2-3 раза лучше, чем в среднем по России.

На порядок снижает содержание сахара в крови установка помп. Это небольшое электронное устройство, которое вводит инсулин подкожно по заранее запрограммированным индивидуальным настройкам. Такие дорогостоящие устройства последнего поколения ценой 100-120 тысяч рублей уже выдаются нижегородцам по полису ОМС. По данным Ларисы Попович, на 1 января 2018 года их получили 277 жителей региона, а к концу года их выдали ещё 93 больным.

Инсулиновая помпа позволяет имитировать работу поджелудочной железы как у здорового человека. Постоянное подкожное введение инсулина позволяет человеку обходиться без частых инъекций: умный прибор вводит быстродействующий инсулин в нужных дозах в круглосуточном режиме, точно обеспечивая потребности организма.

— 3,3-5,5 ммоль/л — нормальный уровень глюкозы крови, взятой из пальца натощак, до 6,1 ммоль/л –взятой из вены. При сахарном диабете эти показатели равняются 6,1 ммоль/л, из вены — более 7 ммоль/л.

Экономика болезни

На сегодняшний день помповая инсулинотерапия обеспечивает самый лучший контроль над диабетом. Однако, по словам врачей, нередко пациенты отказываются от этого эффективного оборудования из-за высокой стоимости расходных материалов к нему, на которые в месяц уходит от 6000 до 8000 рублей.

— Мы сталкивались со случаями, когда получив такое оборудование, человек быстро перестаёет им пользоваться, потому что обслуживать его просто не по карману, — рассказывает заведующая эндокринологическим отделением Нижегородской областной больницы имени Семашко Ольга Занозина. — Поэтому средствами самоконтроля и расходными материалами больных нужно обеспечивать за государственный счёт.

Затраты на компенсацию диабета быстро окупятся. По данным института экономики здравоохранения Нижегородского института управления Высшей школы экономики, выгода от эффективного лечения диабета в России в течение 10 лет составляет 200 млрд рублей, для Нижегородской области — 5 млрд рублей.

Персональная ответственность за здоровье

— Сегодня в регионе имеются самые современные технологии лечения сахарного диабета, — подчеркнул министр здравоохранения региона Антон Шаклунов. — Наша общая задача — сделать так, чтобы они стали более доступны для каждого жителя, независимо от возраста и социального положения. Однако большое значение имеет и формирование в людях персональной ответственности за своё здоровье.

По данным экспертов, сегодня каждый второй больной диабетом не знает о своём заболевании, а значит, не получает лечения. А ведь уже через 10-20 лет некомпенсированного диабета формируются осложнения, которые необратимы.

На какие симптомы нужно обратить внимание? Насторожить должны постоянная жажда и сухость во рту, общая слабость и снижение работоспособности, апатия и необъяснимая сонливость, кровоточивость дёсен, частое мочеиспускание, кожный зуд и медленное заживление мелких ран, повышенный аппетит и снижение веса при этом. О том, что болезнь уже затронула периферические сосуды нижних конечностей, свидетельствует чувство жара в ногах в покое, обычно ночью, покалывание, мурашки, нарушение чувствительности стоп. Опытный доктор обязательно даст в таких случаях направление на анализ крови на сахар.

— Раннее выявление сахарного диабета, повышение качества и доступности медицинской помощи играют большую роль в снижении смертности от основных неинфекционных заболеваний в стране, — отмечает вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов

Кстати, согласно результатам всероссийского эпидемиологического исследования NATION о распространённости сахарного диабета II типа у взрослого населения России каждый пятый россиянин в группе риска развития заболевания в ближайшие годы.