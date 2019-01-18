Найден способ победить фантомные боли

Люди, пережившие ампутацию конечности, часто испытывают болевые ощущения в отсутствующей руке или ноге. Это явление известно как фантомные боли.

Порой они бывают настолько интенсивными, что причиняют пациенту настоящие страдания. Но их точную причину долго не удавалось установить, а значит — нельзя было разработать эффективную терапию, сообщает Annals of Neurology.

Известно, что мозг создает подробную «карту» тела и фиксирует каждое движение. Этот орган адаптируется к окружающим изменениям — это качество называется пластичностью. Благодаря ему мы превращаемся из детей во взрослых людей, учимся новому и переживаем возрастные изменения.

Принято считать, что фантомные боли связаны с «неадаптивной пластичностью», когда мозг пытается подстроиться под непривычные условия, но в результате положение только ухудшается.

Так, мозг не может понять, что кисть руки ампутирована, и принимает за нее соседнюю область — к примеру, предплечье. Он направляет туда сенсорные сигналы, но реакция организма оказывается не такой, как ожидалось, и тогда поступающие ощущения интерпретируются как боль.

В таких случаях часто применяется зеркальная терапия. Пациента усаживают таким образом, чтобы в зеркале отражалась здоровая конечность, и просят подвигать ею — после этого болевые ощущения в месте ампутации исчезают. Но не всегда. Известны случаи, когда боли сохранялись на годы и даже десятки лет.

Ученые из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона испытали другой способ, направленный на изменение активности мозга.

Пациентов просили «подвигать» отсутствующей рукой. При этом включались те же нервные окончания, или двигательные пути, что обеспечивали чувствительность конечности у здоровых людей.

Данные области отражались на МРТ головного мозга, и исследователи смогли повлиять на их активность методом транскраниальной стимуляции постоянным током.

После сеанса участники заявили о существенном облегчении фантомных болей, и этот эффект сохранялся в течение длительного времени.

Ученые не смогли точно сказать, изменились ли сами сигналы мозга или пациенты просто начали по-другому на них реагировать. Но подчеркнули — найден новый, безопасный и доступный метод справляться с подобным осложнением.