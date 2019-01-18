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Почему рак груди — не приговор 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Рак груди сейчас — не приговор для женщины. Шансы на полное излечение в разы возрастают при своевременном обращении к врачу. Кандидат медицинских наук, онколог отделения маммологии Городского клинического онкологического диспансера Виталий Скворцов рассказал о том, по каким симптомам можно распознать рак молочной железы.

Можно ли самодиагностировать онкологию?

Скворцов предупреждает, что на ранних стадиях выявить опухоль самостоятельно очень сложно. Однако эксперт все же призывает к тому, чтобы каждая женщина ежедневно проводила комплекс мероприятий по выявлению образований в груди.
«Ежедневное пальпирование (прощупывание) груди и подмышечных областей не требует специальных знаний, — уверен доктор. — Лучше воспользоваться зеркалом для выявления внешних признаков опухоли. Все остальные процедуры требуют посещения врача-специалиста в данной области».
Доктор выполнит все необходимые обследования. Если по каким-то причинам не удается посетить врача-маммолога, альтернативой станет ультразвуковое исследование молочных желез. Эффективное и очень доступное в настоящее время, оно поможет исключить или же вовремя обнаружить опухоль в молочных железах.
По словам Скворцова, первое проявление симптомов рака груди чаще всего означает, что злокачественная опухоль уже достаточно долго находится в молочной железе. Этими симптомами может быть новообразование больших размеров, увеличенные лимфоузлы в подмышечных и надключинных областях, появление «лимонной корки» на коже груди, покраснение. «В любом случае, не стоит спешить с выводами, лучше обратитесь к специалисту», — рекомендует врач.

Ранее обращение — долгая ремиссия

Рак молочной железы сегодня уже не приговор, с уверенностью заявляет эксперт. «Конечно, тяжело услышать от врача этот диагноз, — подчеркивает Скворцов. — Но в последние десятилетия осуществлен большой прорыв в лечении этого заболевания, даже самые запущенные случаи сегодня лечатся успешно и переводятся в долгую ремиссию».
Главной причиной неблагоприятного исхода болезни эксперт считает позднее выявление рака молочной железы, когда процесс уже зашел в необратимую стадию. Также существуют биологически агрессивные формы рака, когда все усилия медиков так или иначе заканчиваются плачевно.
К сожалению, предотвратить рак молочной железы невозможно. «Запускается столько много механизмов на образование рака, что предотвратить этот процесс нельзя, несмотря на правильный образ жизни и меры профилактики! — заключил эксперт. — Но если соблюдать правильной образ жизни и меры профилактики и регулярно обследоваться, то можно выявить рак на ранних стадиях. Тогда лечение и результаты будут хорошими».
На начальных стадиях сложно выявить и другие виды рака. «Есть виды опухолей, которые трудно поддаются ранней диагностике, — рассказывает Максим Зинькевич, онколог Городского клинического онкодиспансера. — В основном это бессимптомно протекающие заболевания внутренних органов — рак желудка, легкого и другие. Вовремя их выявить зачастую можно, только пройдя диспансеризацию. А вот опухоли наружных локализаций в запущенных формах должны стать нонсенсом, а у нас пока это норма жизни.
Нередко опухоль уже видно невооруженным глазом самому пациенту, а он все оттягивает визит к врачу. Например, более 50% пациентов, имеющих злокачественные опухоли кожи, на момент обращения за медпомощью имеют II-III стадии и неблагоприятный прогноз.
Потом выясняется, что они 5 лет наблюдали за тем, как растет их „родинка“, которая, в конечном счете, оказывается меланомой. А 78% петербуржцев, в большинстве своём имеющих светлый тип кожи и не избалованных солнцем, находятся в группе риска».
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