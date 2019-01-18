Как распознать депрессию и правильно с ней бороться

Если вы ловите себя на мысли, что вам плохо и вы не можете уснуть уже которую ночь, не откладывайте визит к врачу. WomanHit.ru расскажет, симптомами какой болезни могут оказаться эти состояния

У всех нас бывает бессонница, плохое настроение, апатия. Но у некоторых людей эти состояния приобретают хроническую форму. И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Таким образом могут проявляться симптомы депрессии, которую нужно обязательно лечить.

Какие могут быть причины депрессии

Бить тревогу нужно только в том случае, если вышеуказанные состояния не проходят довольно долго, и вместе с ними вы ощущаете, как ваше сознание затормаживается, вас клонит в сон, чувствуете непроходящую тревогу, которая может усугубляться.

Специалисты выделяют два основных происхождения этого состояния: экзогенное и эндогенное. В первом случае депрессия вызвана психоэмоциональными факторами, например, стрессом и различными внешними раздражителями. Также развитию болезни может способствовать алкоголь и употребление запрещенных веществ.

Во втором случае депрессия развивается на фоне психических заболеваний, когда нарушается нормальный ход обменных процессов.

У людей, страдающих депрессией, часто прогрессирует мигрень, расстройства ЖКТ, боли в суставах и многое другое. Из-за этого депрессию бывает трудно распознать: врачи часто принимают ее за психосоматическое расстройство, которому сопутствуют такие же симптомы. Получается, депрессия как бы маскируется под другое, более безобидное заболевание.

Если вы подозреваете, что у вас, возможно, депрессия, не откладывайте поход к врачу — дальше будет только хуже. Это такая же болезнь, как ОРВИ, но вторую вы ведь не стесняетесь лечить?

Врач назначит вам препараты и, скорее всего, поддерживающую терапию в виде психологической помощи, которая в этом состоянии просто необходима, ведь нервная система при затяжной форме депрессии реагирует на малейший раздражитель: человек может выйти из себя за секунду.

Общие рекомендации

Постарайтесь не зацикливаться на проблемах и думать о хорошем и позитивном. Не все, что происходит в нашей жизни, так ужасно, как вы себе это представляете. Сходите на прогулку или займитесь спортом: самое главное в вашем положении — сменить обстановку, чтобы разгрузить мозг. Кроме того, во время занятия спортом организм вырабатывает эндорфины — гормоны счастья. При затяжной депрессии они просто необходимы.

Не засиживайтесь дома: берите друзей и идите на прогулку или в кино, включитесь серьезно в рабочий процесс. Не поддавайтесь импульсу все бросить и запереться дома.

Помимо лекарств, прописанных врачом, попробуйте выпивать на ночь настой из ромашки, лучше даже заварить ее в чай. Валериана и пустырник также должны «поселиться» в вашей аптечке.

Любопытный факт от британских ученых: люди с высшим образованием реже страдают депрессией. Исследования были проведены на нескольких тысячах британских выпускников высших учебных заведений. А вот люди, закончившие только школу, страдали от этой болезни в два раза чаще.