Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как распознать депрессию и правильно с ней бороться 

WomanHit.ru 5 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Если вы ловите себя на мысли, что вам плохо и вы не можете уснуть уже которую ночь, не откладывайте визит к врачу. WomanHit.ru расскажет, симптомами какой болезни могут оказаться эти состояния
У всех нас бывает бессонница, плохое настроение, апатия. Но у некоторых людей эти состояния приобретают хроническую форму. И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Таким образом могут проявляться симптомы депрессии, которую нужно обязательно лечить.

Какие могут быть причины депрессии

Бить тревогу нужно только в том случае, если вышеуказанные состояния не проходят довольно долго, и вместе с ними вы ощущаете, как ваше сознание затормаживается, вас клонит в сон, чувствуете непроходящую тревогу, которая может усугубляться.
Специалисты выделяют два основных происхождения этого состояния: экзогенное и эндогенное. В первом случае депрессия вызвана психоэмоциональными факторами, например, стрессом и различными внешними раздражителями. Также развитию болезни может способствовать алкоголь и употребление запрещенных веществ.
Во втором случае депрессия развивается на фоне психических заболеваний, когда нарушается нормальный ход обменных процессов.
У людей, страдающих депрессией, часто прогрессирует мигрень, расстройства ЖКТ, боли в суставах и многое другое. Из-за этого депрессию бывает трудно распознать: врачи часто принимают ее за психосоматическое расстройство, которому сопутствуют такие же симптомы. Получается, депрессия как бы маскируется под другое, более безобидное заболевание.
Если вы подозреваете, что у вас, возможно, депрессия, не откладывайте поход к врачу — дальше будет только хуже. Это такая же болезнь, как ОРВИ, но вторую вы ведь не стесняетесь лечить?
Врач назначит вам препараты и, скорее всего, поддерживающую терапию в виде психологической помощи, которая в этом состоянии просто необходима, ведь нервная система при затяжной форме депрессии реагирует на малейший раздражитель: человек может выйти из себя за секунду.

Общие рекомендации

Постарайтесь не зацикливаться на проблемах и думать о хорошем и позитивном. Не все, что происходит в нашей жизни, так ужасно, как вы себе это представляете. Сходите на прогулку или займитесь спортом: самое главное в вашем положении — сменить обстановку, чтобы разгрузить мозг. Кроме того, во время занятия спортом организм вырабатывает эндорфины — гормоны счастья. При затяжной депрессии они просто необходимы.
Не засиживайтесь дома: берите друзей и идите на прогулку или в кино, включитесь серьезно в рабочий процесс. Не поддавайтесь импульсу все бросить и запереться дома.
Помимо лекарств, прописанных врачом, попробуйте выпивать на ночь настой из ромашки, лучше даже заварить ее в чай. Валериана и пустырник также должны «поселиться» в вашей аптечке.
Любопытный факт от британских ученых: люди с высшим образованием реже страдают депрессией. Исследования были проведены на нескольких тысячах британских выпускников высших учебных заведений. А вот люди, закончившие только школу, страдали от этой болезни в два раза чаще.
WomanHit.ru: последние новости
Три способа избавится от насморка и кашля за три дня Британские ученые рассказали о семи основных симптомах рака Продукты для хорошей работы мозга
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые смогут повышать уровень «хорошего» холестерина
Почему рак груди — не приговор
Врач заявил об опасности синтетических витаминов1
Какой жир более вредный: рыбий или рыбный
Открыли ген, заставляющий человека толстеть
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
03:36
Кому нельзя нырять в прорубь
ЗОЖ
10:16
Как улучшить работу мозга
ЗОЖ Наука
05:07
Как мыло влияет на кожу
ЗОЖ Наука
10:19
Болезни, которые дарят людям суперспособности
Болезни и лекарства
04:57
Что происходит с костями при переломе
Новости
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение