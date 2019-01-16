Ложные диагнозы, в которые люди верят по сей день

Существуют люди, которые любят сами себе назначать диагнозы и объяснять ими плохое самочувствие.

Как правило, они не обладают при этом медицинским образованием, но считают себя очень сведущими, полагаясь на информацию из интернета. Неправильно поставленный диагноз способен причинить значительный вред организму.

К ложным диагнозам, которых не существует в природе, относятся:

Кишечный грипп

Инфекционное заболевание, которым является грипп, поражает исключительно дыхательные пути, и этот диагноз никоем образом не может применяться к кишечнику. Распространенное заблуждение вызвано тем, что в начале болезни одним из симптомов, наряду с высокой температурой, может быть диарея.

Дисбактериоз

Подобный диагноз может поставить только лишь некомпетентный специалист, поскольку в официальной медицине его попросту не существует. Такие симптомы как боль или вздутие живота, диарея, являются признаками каких-либо заболеваний пищеварительных органов.

Аллергия на глютен

Такой «диагноз» могут поставить, если у человека обнаруживается реакция на употребление глютенсодержащих продуктов, в состав которых входит клейковина (манка, сыр, ячмень, конфеты, майонез). Серьезное заболевание, которое носит название целиакия, встречается крайне редко и имеет сложную природу, поэтому ставить такой диагноз без серьезных исследований непрофессионально.

Нервный срыв

Таким диагнозом очень любят объяснять определенное состояние, которое свойственно при проявлении реакции на стресс или является симптомом некоторых заболеваний, например, невроза или депрессии.

Диатез

Подобный диагноз часто употребляют молодые родители, обозначая им аллергию ребенка на шоколад или цитрусовые. Но прием каких-либо препаратов не может назначаться на основе этого предположения. Чтобы исключить проявления таких реакций детского организма, лучшей профилактикой будет являться здоровое питание матери во время кормления и соблюдение определенного режима дня для ребенка.