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Госдума поддержала закон о снижении цен на лекарства 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий держателей регистрационных удостоверений препаратов снижать цену на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП), если их стоимость снизилась в иностранной валюте в стране, где они производятся, а также при снижении цен на референтные лекарства.
Законопроектом дополнительно уточняется, что предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще раза в год.
В случае принятия соответствующего закона предельные отпускные цены производителей на жизненно важные лекарства будут подлежать обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах
Перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждаются правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарственных препаратов, попавших в список ЖНВЛП, производитель обязан регистрировать цены на них в реестре предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. Далее отпускать препарат по цене выше зафиксированной производитель не имеет право.
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Болезни и лекарства , Новости , Госдума
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