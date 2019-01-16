Госдума поддержала закон о снижении цен на лекарства

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий держателей регистрационных удостоверений препаратов снижать цену на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП), если их стоимость снизилась в иностранной валюте в стране, где они производятся, а также при снижении цен на референтные лекарства.

Законопроектом дополнительно уточняется, что предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще раза в год.

В случае принятия соответствующего закона предельные отпускные цены производителей на жизненно важные лекарства будут подлежать обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах

Перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждаются правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарственных препаратов, попавших в список ЖНВЛП, производитель обязан регистрировать цены на них в реестре предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. Далее отпускать препарат по цене выше зафиксированной производитель не имеет право.