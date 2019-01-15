Ученые рассказали, как избежать сердечных приступов

Высокий уровень физической готовности и отсутствие лишних килограммов снижают вероятность заполучить сердечный приступ примерно в два раза. К такому выводу пришли кардиологи, опубликовавшие статью в European Heart Journal.

"Наши наблюдения, как мы надеемся, заставят всех жителей планеты больше заниматься спортом и "прокачивать" свою выносливость. Всего несколько месяцев изнурительных тренировок заметно снизят вероятность заполучить остановку сердца в будущем, причем у этого позитивного эффекта нет "потолка", — заявил Йон Летнес (Jon Letnes) из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме.

По статистике ВОЗ , болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, и одной из главных причин развития этих болезней является гипертония и связанные с ней проблемы в работе сосудов.

Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и целого ряда других проблем и болезней, связанных с накоплением в организме холестерина и других вредных веществ, или развитием хронических воспалений.

Как показывают наблюдения ученых, даже небольшое повышение уровня физических нагрузок фактически в разы понижает шансы развития инфаркта и прочих проблем с сердцем и сосудами. Подобные открытия заставили кардиологов и молекулярных биологов искать механизмы, "включающиеся" во время нагрузок и омолаживающие органы кровообращения.

Летнес и его коллеги выяснили, с чем связано подобное улучшение, наблюдая за жизнью всех жителей одного из округов Норвегии на протяжении последних десяти лет. В общей сложности, на его территории проживало около ста тысяч молодых и пожилых норвежцев, половина которых согласилась поддерживать контакты с учеными.

Отобрав 12 тысяч абсолютно здоровых добровольцев, ученые предложили им поучаствовать в необычном эксперименте. Медики измерили жизненную емкость их легких и выносливость, после чего предложили своим подопечным самостоятельно делать зарядку каждый день по особой программе упражнений, разработанной для укрепления здоровья сердца и сосудов.

С этой задачей справилась лишь половина участников эксперимента, что позволило кардиологам сравнить то, как разные уровни физической активности и выносливости влияли на вероятность заполучить сердечный приступ, сужение коронарных артерий и другие тяжелые проблемы со здоровьем.

Как оказалось, и то, и другое достаточно сильно влияло на то, как часто норвежцы умирали от болезней сердца и сосудов. В среднем, повышение их выносливости на одну условную единицу снижало риск преждевременной смерти от коронарной болезни сердца и сердечных приступов на 15%.

Благодаря этому, самые тренированные норвежцы умирали от остановок сердца примерно в два раза реже, чем остальные участники наблюдений. Это было в равной степени характерно и для мужчин, и для женщин, а также молодых и пожилых людей.

Все это, как надеются ученые, побудит врачей и их пациентов активнее заниматься спортом и поддерживать свое тело в хорошем состоянии в любом возрасте.