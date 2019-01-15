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Болезни, которые дарят людям суперспособности 

Рамблер 4 часа назад
Известно, что слепые люди слышат лучше, чем зрячие. Мозг таким образом компенсирует снижение или отсутствие одних функций организма усилением других. А некоторые редкие заболевания и вовсе дарят человеку суперспособности. Например, на планете живёт всего несколько людей с миостатин–зависимой мышечной гипертрофией, и они — настоящие силачи. Мышечной массы у них вдвое больше, чем у среднего человека, поэтому они с лёгкостью передвигают и поднимают тяжести.
Видео рассказывает о людях, нечувствительных к боли и холоду, умеющих запоминать фантастические объёмы информации и даже невосприимчивых к ВИЧ.
Болезни и лекарства , Видео
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