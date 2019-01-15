Болезни, которые дарят людям суперспособности

Известно, что слепые люди слышат лучше, чем зрячие. Мозг таким образом компенсирует снижение или отсутствие одних функций организма усилением других. А некоторые редкие заболевания и вовсе дарят человеку суперспособности. Например, на планете живёт всего несколько людей с миостатин–зависимой мышечной гипертрофией, и они — настоящие силачи. Мышечной массы у них вдвое больше, чем у среднего человека, поэтому они с лёгкостью передвигают и поднимают тяжести.

Видео рассказывает о людях, нечувствительных к боли и холоду, умеющих запоминать фантастические объёмы информации и даже невосприимчивых к ВИЧ.