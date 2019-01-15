Пропуск визита ко врачу повышает риск смерти

Издание BMC Medicine опубликовало исследование, которое провели ученые из шотландского Университета Глазго. Целью было доказать, насколько важно вовремя посещать врача, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Изучив динамику обращений 800 тысяч шотландцев, они выяснили, что наибольшему риску подвергнуты пациенты, имеющие психические расстройства. Как выяснилось, риск смерти для этой группы пациентов, вызванный отсутствием своевременной медицинской помощи, был в восемь раз выше, чем для остальных.

Всего было проанализировано около 11,5 млн визитов. В 59% процентов случаев у пациентов были диагностированы хронические заболевания, требующие регулярных осмотров у врача. При этом среди пациентов, имеющих два или три хронических заболевания, риск пропуска визита ко врачу был на 30% выше, чем у людей, не имеющих таких заболеваний.

Специалисты подчеркивают, что среди главных «прогульщиков» врача люди с четырьмя хронических болезней и выше. Такие пациенты пропускают визиты на 70% чаще, чем остальные. При этом именно они более всего нуждаются в наблюдении.

Ученые приходят к выводу, что наличие хронических заболеваний требует регулярных осмотров у специалистов. При этом не только на этапе лечения, но и на этапе ремиссии. Они настаивают, что медицинская страховка должна включать своевременный осмотр населения у врача, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями.