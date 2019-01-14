Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие болезни передаются через тестеры косметики 

Умная 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Тестеры косметики в магазинах — это вариант не только подобрать для себя подходящий макияж, а и огромный риск подцепить неприятную заразу в виде болезни. Всех нас с детства приучали не использовать чужие зубные щётки или расчёски, но дамы почему-то забывают о таких правилах, когда попадают в магазин косметики. Использование тестеров — огромный риск для здоровья, причём в самых разнообразных вариантах.
Раймонд Карлс, дерматовенеролог специализированно литовской клиники «Veselības centrs», отмечает очень большой оборот микроорганизмов в косметических тестерах. Было установлено, что 67% пробников содержали болезнетворные бактерии, причём в очень большом количестве.
Самое простое, что можно подхватить от тестеров в косметических магазинах, это герпес. Губная помада или кисти для макияжа в виде пробных вариантов легко могут стать объектом переноса такой инфекции на кожу и губы. Учитывая инкубационный период этого недуга можно вообще не понимать связи между косметическим магазином и заболеванием, что, кстати, и происходит в большинстве случаев.
Пользуясь тестерами можно подхватить и массу других болячек. Ещё одна очень распространённая — экзема. Это было подтверждено группой учёных из США, под руководством дерматовенеролога и профессора биологии Элизабет Брукс. Учёные собрали несколько тысяч экземпляров пробников и установили наличие в них признаков экземы в более 80% отобранных экземпляров. Также в немалом количестве была выявлена кишечная палочка Escherichia coli — частая причина не только заболеваний ЖКТ, а и серьёзных проблем с кожей.
Помимо кишечной палочки в пробниках были обнаружены стрептококки и стафилококки — бактерии, которые могут вызвать развитие дерматитов, абсцессов, фурункулов и других серьёзных кожных заболеваний. Стрептококки могут стать причиной развития энтерита, пиелонефрита и других проблем. Также были выявлены бактерии, которые вызывают угревую сыпь, а практически во всех пробниках была обнаружена плесень. По заявлению специалистов, проблема существует в довольно серьёзном виде, причём независимо от уровня магазина косметики.
Самое интересное (и страшное) заключается в том, что по всем установленным санитарным нормам тестеры имеют срок годности и не считаются вредными до истечения такого срока. Таким образом можно сказать что нарушений вроде бы и нет, но по результатам видно, что ситуация довольно серьёзная. Специалисты рекомендуют в идеале вообще не использовать тестеры в магазинах косметики, а если и использовать, то наносить состав на тыльную сторону ладони — там намного меньше возможностей, что инфекция попадёт в кровь.
Умная: последние новости
Почему вредно работать больным Тайский массаж: чем он опасен Почему женщины не страдают дальтонизмом
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 важных признаков психических расстройств2
Игнорирование докторов повышает риск смерти1
Как язвенный колит превращается в опухоль
В России будут лечить больше редких заболеваний
Что происходит с костями при переломе1
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
04:57
Что происходит с костями при переломе
Новости
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
10:15
Привычки, сильно вредящие почкам
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение