Какие болезни передаются через тестеры косметики

Тестеры косметики в магазинах — это вариант не только подобрать для себя подходящий макияж, а и огромный риск подцепить неприятную заразу в виде болезни. Всех нас с детства приучали не использовать чужие зубные щётки или расчёски, но дамы почему-то забывают о таких правилах, когда попадают в магазин косметики. Использование тестеров — огромный риск для здоровья, причём в самых разнообразных вариантах.

Раймонд Карлс, дерматовенеролог специализированно литовской клиники «Veselības centrs», отмечает очень большой оборот микроорганизмов в косметических тестерах. Было установлено, что 67% пробников содержали болезнетворные бактерии, причём в очень большом количестве.

Самое простое, что можно подхватить от тестеров в косметических магазинах, это герпес. Губная помада или кисти для макияжа в виде пробных вариантов легко могут стать объектом переноса такой инфекции на кожу и губы. Учитывая инкубационный период этого недуга можно вообще не понимать связи между косметическим магазином и заболеванием, что, кстати, и происходит в большинстве случаев.

Пользуясь тестерами можно подхватить и массу других болячек. Ещё одна очень распространённая — экзема. Это было подтверждено группой учёных из США, под руководством дерматовенеролога и профессора биологии Элизабет Брукс. Учёные собрали несколько тысяч экземпляров пробников и установили наличие в них признаков экземы в более 80% отобранных экземпляров. Также в немалом количестве была выявлена кишечная палочка Escherichia coli — частая причина не только заболеваний ЖКТ, а и серьёзных проблем с кожей.

Помимо кишечной палочки в пробниках были обнаружены стрептококки и стафилококки — бактерии, которые могут вызвать развитие дерматитов, абсцессов, фурункулов и других серьёзных кожных заболеваний. Стрептококки могут стать причиной развития энтерита, пиелонефрита и других проблем. Также были выявлены бактерии, которые вызывают угревую сыпь, а практически во всех пробниках была обнаружена плесень. По заявлению специалистов, проблема существует в довольно серьёзном виде, причём независимо от уровня магазина косметики.

Самое интересное (и страшное) заключается в том, что по всем установленным санитарным нормам тестеры имеют срок годности и не считаются вредными до истечения такого срока. Таким образом можно сказать что нарушений вроде бы и нет, но по результатам видно, что ситуация довольно серьёзная. Специалисты рекомендуют в идеале вообще не использовать тестеры в магазинах косметики, а если и использовать, то наносить состав на тыльную сторону ладони — там намного меньше возможностей, что инфекция попадёт в кровь.