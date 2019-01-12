Как избавиться от зимней хандры

Если вы испытываете зимой депрессию и часто хандрите, избавиться от такого состояния можно с помощью простых, но эффективных способов.

Главная причина хандры в холодное время года — недостаток света. Ученые доказали, что простая настольная лампа способна творить чудеса. Если человек хотя бы полчаса сидит возле яркого источника света, его самочувствие улучшается. То же самое можно сказать и о камине.

Ничто не поднимает настроение лучше, чем сладости. Если вы ощущаете подавленность в зимний период, не отказывайте себе в этой маленькой слабости. Если вы ведете борьбу с лишним весом, остановите выбор на черном шоколаде и бананах.

Ученые утверждают, что музыка значительно поднимает настроение, а эффект от прослушивания одной удачной композиции держится на протяжение еще нескольких недель. Самое главное — слушайте позитивную музыку. Еще одно интересное открытие — настроение повышает не только отпуск, но даже мысли о нем. Планируйте в ярких красках, как вы будете отдыхать. И эффект не заставит себя ждать.

Почаще встречайтесь с друзьями. Вы можете собраться на чашечку чая и вспоминать веселые моменты. Это намного лучше, чем укутаться в одеяло и смотреть бесконечные сериалы. Сделайте доброе дело — исследования доказали, что таким образом люди повышают свою самооценку и настроение.

Следуйте философии датчан — хюгге. Для этого создайте ощущение комфорта и уюта по максимуму. Смените обстановку в доме, приготовьте вкусные блюда или зажгите ароматические свечи во время купания.