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Что значит, если днем всегда клонит в сон 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из США выяснили, что сонливость в дневное время суток не всегда является всего лишь обычным желанием вздремнуть. Исследователи считают, что это может говорить о риске развития деменции. Подробно исследование опубликовано в издании Science Translational Medicine.
В опытах приняли участие 119 человек старше 60 лет. У них наблюдался дефицит сна в глубокой фазе. А при помощи переносных электроэнцефалографических мониторов врачи смогли зафиксировать у них мозговые волны.
Исследование показало, что у пациентов повышено содержание тау-белка. Это вещество разрушает нейроны и образует в мозге человеке нейрофибриллярные клубки, которые часто обнаруживают при болезни Альцгеймера.
Этот негативный эффект обнаруживался, если у человека наблюдается недостаток сна с глубокой фазой. Как правило, он есть у пенсионеров, которые предпочитают спать днем.
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