Что значит, если днем всегда клонит в сон

Ученые из США выяснили, что сонливость в дневное время суток не всегда является всего лишь обычным желанием вздремнуть. Исследователи считают, что это может говорить о риске развития деменции. Подробно исследование опубликовано в издании Science Translational Medicine.

В опытах приняли участие 119 человек старше 60 лет. У них наблюдался дефицит сна в глубокой фазе. А при помощи переносных электроэнцефалографических мониторов врачи смогли зафиксировать у них мозговые волны.

Исследование показало, что у пациентов повышено содержание тау-белка. Это вещество разрушает нейроны и образует в мозге человеке нейрофибриллярные клубки, которые часто обнаруживают при болезни Альцгеймера.

Этот негативный эффект обнаруживался, если у человека наблюдается недостаток сна с глубокой фазой. Как правило, он есть у пенсионеров, которые предпочитают спать днем.