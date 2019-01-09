Почему вредно работать больным

Как мы не были бы осторожны, никто не застрахован от эксцессов — а если говорить конкретней, от болезней. Заболеваемость особенно возрастает в осенний период — когда, казалось бы, летнее тепло еще не ушло, но холодные ветра уже начинают проникать всюду, принося с собой не так уж долгожданные вирусные заболевания и простуду.

Но, к сожалению, от наших сезонных заболеваний не меняется то, что работа не стоит на месте. Часто многие люди не рассматривают выход на больничный — и этому множество причин, начиная от зарплаты в конверте — где за больничный вам не заплатят, и заканчивая простым нежеланием сидеть дома какое-то время, исключительно лечась — хоть последние случаи и крайне редки. Нередко данное решение выходит боком не только самому сотруднику, чья болезнь только ухудшается, но и компании — работник теряет концентрацию, начинает совершать простейшие ошибки, снижается производительность. Доходит до того, что некоторые работодатели чуть ли не силой отправляют людей домой, отлеживаться на время болезни. Почему не стоит работать во время болезни — по крайней мере, в офисе, мы подробно рассмотрим в данной статье.

Влияние простуды на нас

Кроме общей физической слабости и плохого самочувствия, ни для кого не секрет, что во время болезни люди чувствуют себя хуже морально. Согласно исследованию, проведенному в 1999 году, в течение простуды люди и окружающие их отмечают большую пессимистичность, раздражительность и подавленность. Депрессивные состояния ухудшаются. Происходит это из — за того, что во время болезни из-за наличия в организме инородного вируса, клетки начинают производить белки из группы цитокинов, которые сигнализируют о том, что в организме находится «захватчик». При попадании их в мозг, он активирует особые защитные механизмы — которые состоят в том, что у вас снижается аппетит, исчезает мотивация, снижается способность к концентрации на чем — то одном, ухудшается настроение. Все это было выяснено еще давно — в 2006 году, исследованием профессора Райзона, специализирующегося на изучении влияния болезней на возникновение депрессии. Исследование, опубликованное в 2015 году в журнале JAMA Psychiatry, утверждает, что при болезни снижается уровень белков, отвечающих за хорошее настроение, и приступы депрессии случаются чаще. Ученые выяснили это на основе МРТ-сканов мозга, в контрольные группы входили 20 человек, из которых 20 были здоровы, но страдали депрессией, еще 20 — недавно болели и находились в депрессивном состоянии, еще одна группа была полностью здорова и радостна, а последняя — болела, но не наблюдала признаков депрессивного состояния. В сканах первой и второй группой нашли множественные сходства, причем вторая находилась, согласно сканам, в гораздо худшем состоянии, чем первая. Последняя же группа показала наилучшую картину среди заболевших или же страдающих депрессией — но на скане все еще наблюдались признаки пониженного содержания необходимых веществ.

Неудивительно, но болезнь влияет и на концентрацию. Для начала, очень тяжело сконцентрироваться с ватной головой и «тяжелыми», кажется, будто чугунными мыслями — так медленно они формируются в сознании. Ну и во-вторых, согласно исследованию, опубликованному в 2012 году в журнале Brain, Behavior, and Immunity в 2012 году, во время болезни время реакции сильно снижается. Группа в 189 человек (заболевших, болевших недавно и полностью здоровых) проходила тесты на скорость реакции и скорость образования ассоциативных рядов, а также способность быстро обрабатывать информацию и выучивать нечто новое в течение периода болезни. Результаты показали, что по данным всех тестов, болевшие недавно или болеющие в момент прохождения показали результаты примерно на половину хуже, нежели здоровые люди. А ведь все эти качества крайне необходимы для продуктивной и эффективной работы.

Болезнь — то состояние человеческого организма, когда лучше отдохнуть и направить все силы на восстановление поврежденных участков организма, и касается это в том числе обычной простуды. Не стоит мучить себя и своих коллег своим состоянием — отлежитесь дома.