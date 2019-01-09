Ученые выявили признаки-предвестники инсульта

Специалисты Университета Бирмингема два года работали с 700 добровольцами.

Британские ученые выявили два биомаркера, которые способны помочь в распознавании нарушения сердечного ритма, которое повышает риск инсульта.

Специалисты Университета Бирмингема два года работали с 700 добровольцами, изучая такие клинические факторы риска как пол, возраст, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, функция почек, индекс массы тела, история инсульта или транзиторная ишемическая атака.

В результате исследования ученые обнаружили два биомаркера, свидетельствующие о риске инсульта. Первый — секретируемый сердцем гормон мозговой натрийуретический пептид (BNP). Второй — белок, ответственный за фосфатную регуляцию, который называется фактором роста фибробластов-23, сообщает BBC.

Напомним, инсульт — это нарушение кровоснабжения головного мозга, которое характеризуется внезапным появлением неврологической симптоматики, которая часто приводит к смерти.