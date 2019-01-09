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Ученые выявили признаки-предвестники инсульта 

ТК «Звезда» + ещё 1 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты Университета Бирмингема два года работали с 700 добровольцами.
Британские ученые выявили два биомаркера, которые способны помочь в распознавании нарушения сердечного ритма, которое повышает риск инсульта.
Специалисты Университета Бирмингема два года работали с 700 добровольцами, изучая такие клинические факторы риска как пол, возраст, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, функция почек, индекс массы тела, история инсульта или транзиторная ишемическая атака.
В результате исследования ученые обнаружили два биомаркера, свидетельствующие о риске инсульта. Первый — секретируемый сердцем гормон мозговой натрийуретический пептид (BNP). Второй — белок, ответственный за фосфатную регуляцию, который называется фактором роста фибробластов-23, сообщает BBC.
Напомним, инсульт — это нарушение кровоснабжения головного мозга, которое характеризуется внезапным появлением неврологической симптоматики, которая часто приводит к смерти.
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