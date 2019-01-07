ВИЧ: главные вопросы

Об этом говорят не так часто, как стоило бы. А тем временем в последние годы количество инфицированных людей становится все больше и больше. Попытаемся разобраться, что же такое инфекция ВИЧ/СПИД, и как обезопасить себя от нее.

Вирус иммунодефицита человека — или ВИЧ — это серьезный вирус, открытый в 1959 году при проверке крови людей из Африки. Размножаясь, он повреждает клетки иммунной системы — CD4+-Т-лимфоциты. Если человек не принимает нужные препараты ввиду своих убеждений либо из-за того, что не знает, что инфицирован, продолжительность жизни с таким вирусом составляет лишь 8-11 лет.

За это время вирус разрушает клетки иммунной системы — CD4+-Т-лимфоциты — и, если их количество в крови падает ниже 200 кл/мкл, то вероятность, что у человека будет СПИД, становится намного выше. СПИД — Синдром приобретённого иммунного дефицита — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Человек уже не может сопротивляться даже самым обычным простудам, даже не говоря о серьезных воспалениях, ведь его иммунная система разрушена, и погибает.

Как можно заразиться?

ВИЧ-инфекция концентрируется больше всего в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке. В остальных жидкостях тела она тоже есть, но в меньших количествах, недостаточных для заражения.

Поэтому заразиться ВИЧ можно следующими путями:

1. Незащищенный половой контакт;

2. Переливание зараженной крови;

3. Использование нестерильных медицинских инструментов — сюда же относятся тату-машинки и проколы пирсинга;

4. Использование чужой бритвы или зубной щетки,

5. Грудное вскармливание, если у матери есть ВИЧ-инфекция

Если человек живет в одной квартире с инфицированным, пользуется с ним одной посудой, здоровается, целуется — таким путем заразиться невозможно. Не стоит избегать инфицированных, стоит лишь помнить о предосторожностях.

Кто болеет ВИЧ?

То, что ВИЧ/СПИД больше всего распространен среди ЛГБТ-коммьюнити, а особенно среди геев, неверно. В последнее время мужчин-геев, больных ВИЧ, всего 14% от общего количества инфицированных.

Усредненный представитель ВИЧ-инфицированного человека — молодой гетеросексуальный мужчина от 25 до 35 лет. На втором месте молодые гетеросексуальные женщины.

Многие говорят об эпидемии ВИЧ в России — и это действительно так. На конец 2016 года было зарегистрировано 870 тысяч больных, это не учитывая тех, кто о своей болезни еще не знает. По словам руководителя центра по борьбе со СПИДом Вадима Покровского, около 240 тысяч больных умерло с начала наблюдений, что в сумме дает 1 миллион 110 тысяч больных.

Болеет каждый сотый человек в нашей стране. Практически исключено, что вы не знакомы с кем-нибудь, кто болен ВИЧ.

Можно ли вылечить ВИЧ?

К сожалению, пока что не существует лекарств, которые могли бы вылечить ВИЧ насовсем. Но прогресс не стоит на месте — антиретровирусная терапия помогает остановить размножение клеток ВИЧ и, если правильно лечиться, жизнь зараженного человека никак не сокращается по сравнению с остальными людьми. Даже у зараженной матери шанс инфицировать своего ребенка во время беременности значительно падает, если мать принимает нужные лекарства и консультируется с врачом.

В нашей стране широко распространены организации по борьбе с ВИЧ/СПИД, и каждый желающий может обратиться в такой центр для проверки себя и своих близких.