Лекарства, которые не стоит принимать водителям

Не все таблетки позволяют садиться за руль

Большинству знаком закон, запрещающий управлять транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако немногие знают об опасности остаться без прав после приема «безобидных» лекарственных средств. Расскажем, каких медикаментов стоит воздержаться перед тем, как сесть за руль.

Спиртосодержащие лекарства

В первую очередь это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: капли на основе этилового спирта, а также таблетки, в состав которых входит этот компонент. Также этанол может присутствовать в составе болеутоляющих и жаропонижающих средств, большинства популярных антибиотиков.

Важное примечание:

если вы попали в аварию или другое ДТП, нервничаете — воздержитесь от приема указанных выше препаратов до момента окончания медицинского освидетельствования сотрудниками ГИБДД или медицинской лаборатории. В противном случае результаты теста могут показать наличие алкогольного опьянения, что является показанием к лишению прав и наложению штрафа.

Лекарства, содержащие психотропные вещества

включает перечень наркотических и психотропных средств, а также веществ, участвующих в реакции их образования, оборот которых на территории России запрещен или строго регулируется. Например, в него входят:

кодеин, содержащийся в некоторых лекарствах от кашля, обезболивающих и жаропонижающих лекарственных средствах;

фенобарбитал, входящий в состав препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, успокоительных, обезболивающих и спазмолитиков.

Антигистамины

Лекарства для лечения аллергических реакций в большинстве своем не содержат запрещенных веществ, однако вызывают опасные для управления транспортным средством реакции. К примеру, сонливость, замедление работы центральной нервной системы.

Препараты против диареи и рвоты

Зачастую в состав этих лекарственных средств входят действующие вещества лоперамид и метоклопрамид, которые не запрещены законом, но замедляют скорость реакций ЦНС. Дополнительно влияют на зрение — расширяются зрачки, что создает эффект размытости изображения.

Нейролептики, снотворное и препараты от укачивания

Такие лекарства также замедляют работу нервной системы, следовательно, могут повлиять на внимательность водителя на дороге и скорость реакции в опасных ситуациях.

Важное примечание:

при постоянном приеме действующее вещество выводится из организма вплоть до 5 суток, при одноразовом — за 5—10 часов.

Фитопрепараты

Лекарственные сборы, в состав которых входят валериана, пустырник, пион, шлемник, мелисса, мята и др., оказывают успокоительное действие на организм. Они сильно влияют на скорость реакции водителя, что опасно, когда человек находится за рулем.

Форма выпуска лекарств

Обратите внимание, что запрещенные и не рекомендованные к употреблению лекарства могут быть выпущены не только в форме капель, таблеток и порошков, также их производят в форме глазных и ушных капель, свеч и пр. Время выведения действующего вещества может «затянуться» до 5 суток — заранее планируйте прием совместно с лечащим врачом или воздержитесь от вождения.

Казнить нельзя помиловать

На основе положительных результатов медицинского освидетельствования в суд передается дело о лишении прав. Если допустимое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,16 мг на литр и 0,35 мг в крови, то содержание наркотических или психотропных веществ в моче не регламентировано законом. Это значит, что при обнаружении любого, даже остаточного, количества веществ вы «автоматически» лишаетесь прав.

Всегда возите с собой рецепт о назначении лекарства с именной печатью врача, чтобы при необходимости предъявить его сотруднику ГИБДД до момента, пока он «отправит» вас на медицинское освидетельствование.

Важное примечание:

перед применением обязательно читайте инструкцию. В разделе «Особые указания» производитель указывает, возможно ли сочетание приема лекарства и управление транспортным средством.

Помните, что транспортное средство — источник повышенной опасности. Внимательно относитесь к вождению, так как вы ответственны не только за собственную жизнь, но и за жизни других участников дорожного движения. Не рискуйте зря. Удачи на дорогах!