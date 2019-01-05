Мифы и правда об антибиотиках

Алена Парецкая, врач-педиатр

Об антибиотиках знают практически все, многие хотя бы раз в жизни лечились ими. Эти препараты окружены множеством мифов и неверных суждений, во многом благодаря рекламе различных «дополнительных» лекарств и БАДов, якобы устраняющих негативное влияние антибиотика. Многие относятся к этим препаратам настороженно, опасаясь их принимать, даже если их назначил врач. Другие, наоборот, пьют по каждому чиху, при любой простуде, совершенно без показаний. Предлагаем разобраться в том, что правда в отношении антибиотиков, а что — устойчивые мифы, которые пора развенчать.

При простуде обязательно нужны антибиотики — миф!

Нет, не всегда! Более того, если это ОРВИ, то есть вирусная инфекция, антибиотики противопоказаны. Они бесполезны против вирусов, могут убивать только бактерии, не обладают жаропонижающим, противовоспалительным эффектом. То есть они не уменьшат температуру, не облегчат боль в горле и не устранят насморк. Но многие упорно принимают эти препараты наряду с различными противовирусными таблетками и порошками от простуды в надежде на следующий день встать здоровым и бодрым. Такое применение антибиотиков нерационально, опасно побочными эффектами, осложнениями и ухудшением состояния.

При ОРВИ антибиотики может назначить врач, только если есть признаки присоединения микробных осложнений либо если развилась ангина, обострился тонзиллит, возник отит или гайморит. Причем в идеале перед применением антибиотиков нужен посев на флору — определить, что за бактерии хозяйничают и вредят и каких антибиотиков они больше всего боятся. Те и назначать!

Почему опасно постоянно и без повода пить антибиотик при простуде? Ответ прост: микробы, постоянно встречаясь с антибиотиками, со временем перестают их бояться. И тогда лекарства становятся бесполезны. В итоге вырастают монстры — антибиотикоустойчивые штаммы микробов, которые грозят глобальными эпидемиями. Ну и добавим к этому всему дополнительную нагрузку на почки и печень, которым и так нелегко при простуде.

Если стало лучше, можно перестать пить лекарства — миф!

Многие люди считают антибиотики «жуткой химией», сажающей почки и печень, поэтому, как только полегчало, можно перестать их пить, долечиваясь уже лекарствами полегче или травками, чайком с малинкой и медом. Мол, нет смысла убивать полезные микробы кишечника! И это самая большая ошибка всех пациентов. Антибиотики бьют по микробам «бомбами», тех ранит осколками, и если не добомбить их до конца, израненные, но живые бактерии перебинтуют раны, поднимут покалеченных товарищей на поле боя и через несколько дней после того, как вы бросили пить антибиотики, жестоко отомстят рецидивом болезни… При этом, смотрим выше, важно помнить о резистентности к антибиотикам: этим же лекарством снова добить враждебные микроорганизмы будет уже нельзя, злые и потрепанные, они вооружатся «бронежилетами», и тогда подавить их можно будет только более «тяжелыми» препаратами!

В итоге вместо лечения положенные 7 дней (средний курс приема антибиотиков) придется проваляться в больнице 3–4 недели с осложнениями.

Мне всегда его назначали, можно пить один и тот же антибиотик — миф!

Существует около 4000 бактерий, которые могут навредить человеку, и, соответственно, каждая бактерия боится только определенных (и далеко не всех) антибиотиков. Каждый раз инфекции провоцируются разными микробами, и поэтому антибиотик должен тоже быть каждый раз тот, который будет максимально эффективным. Увы и ах, универсальных антибиотиков, которые косили бы поголовно все бактерии, нет, и вряд ли в ближайшее время они будут! Если со дня последнего приема антибиотика прошло меньше 3 месяцев, препарат однозначно должен быть другой, иногда еще и из другого класса. Хорошо разбираются в антибиотиках врачи, поэтому им и стоит доверить выбор препарата. Они в курсе, какие бациллы провоцируют те или иные инфекции и чем их стоит «глушить». Если есть сомнения в отношении микробов, непонятно точно, кто вредит организму, делают посев, определяют врага в лицо и выбирают «оружие» — тот или иной антибиотик.

Антибиотик можно пить в любое время и заедать любой едой — миф!

Многие, принимая антибиотики, запивают и заедают их чем угодно, а потом удивляются, почему же не становится лучше и лечение длится долго. Проблема в том, что антимикробные препараты очень капризные, их эффективность зависит от того, как, когда и с чем они были приняты. На то, как активно они будут всасываться, насколько быстро и полноценно работать, и даже на количество побочных эффектов влияет пища и питье.

Многие препараты рекомендуется принимать на пустой желудок, хотя бы за 1 час до еды. Но часть препаратов, которые раздражают желудок, наоборот, стоит принять через 1–2 часа после плотного обеда. И кстати, те продукты, которые ест пациент, могут как усилить действие антибиотика, так и ослабить или даже полностью его нейтрализовать.

Многие антибиотики совершенно несовместимы с молоком и молочными продуктами, их важно принимать как минимум с интервалом в 3 часа.

Еще одна группа продуктов — это кислые блюда и напитки. Салаты и закуски с уксусом, клюквенные морсы, газировки с кислым вкусом и лимоны нежелательно совмещать с приемом таблеток, поскольку эти продукты могут нарушить всасывание лекарств или спровоцируют побочные эффекты. Всегда важно прочитать инструкцию полностью или хотя бы ту ее часть, как и когда пить препарат, а также с какой пищей его стоит и не стоит употреблять.

Нельзя запивать антибиотики газировкой (даже если это минеральная вода), сладкие и кофеинсодержащие газировки тем более под запретом. Несовместимы антибиотики с кофе и чаем. В идеале препараты нужно запить водой, обычной питьевой или кипяченой комнатной температуры.

Алкоголь при приеме антибиотиков не навредит — миф!

Прием алкоголя при лечении антибиотиками — это отдельная тема. Многие наши соотечественники лечат простуду наряду с назначениями врача еще и народными средствами, в том числе и алкогольными напитками и коктейлями. И смесь антибиотиков в плазме с алкоголем — это взрывоопасная смесь. Во-первых, алкоголь снижает эффективность антибиотика, ухудшая его эффект в отношении микробов. Во-вторых, совместная нагрузка печени препаратами (а они очень сильные) и алкоголем — это серьезный удар по данному органу, особенно если принимаются и еще другие лекарства. В-третьих, алкоголь провоцирует развитие побочных эффектов антибиотика — особенно опасны они в отношении мозга и системы пищеварения (появляются судороги, рвота, одышка, тошнота). В итоге таким коктейлем можно не улучшить, а только существенно утяжелить свое состояние, затянуть лечение.

Антибиотики убивают все бактерии подряд — правда!

Многие относятся к антибиотикам поверхностно, принимая их самостоятельно, по каждому чиху, считая, что эти лекарства убивают только вредных микробов. Но это верно только наполовину. Хотя у антибиотиков есть свой спектр действия — набор конкретных мишеней среди бактерий, действие этих препаратов так или иначе затрагивает и хорошую микрофлору, которая помогает организму переваривать пищу и комфортно существовать. Но своих антибиотик трогает лишь частично, поэтому при реальной опасной инфекции его назначение оправданно, поскольку угроза здоровью из-за болезни несоизмерима с возможными проблемами собственных бактерий.

К тому же риск так называемого дисбактериоза существенно и искусственно приумножен фармацевтическими компаниями, создающими и продающими специальные препараты — пробиотики и пребиотики. На фоне стандартного приема антибиотиков в таблетках (и даже в уколах) справиться с коррекцией флоры могут обычные кисломолочные продукты — кефирчик или натуральный йогурт по утрам.

Это далеко не все мифы, мы продолжим с вами их обсуждение.