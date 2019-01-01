Это не Альцгеймер: другие причины нарушения памяти

Все иногда что-то забывают. Мы бегаем по дому в поисках ключей, забываем дома телефоны, не можем вспомнить имя актера или не с первой попытки вспоминаем, что получали и дарили на прошлый Новый год. До некоторой степени это нормально. Мы отвлекаемся, внимание рассеивается, посторонние мысли мешают сосредоточиться. Но иногда забывчивость начинает доставлять все больше проблем. Даже если вам за 50, проблемы с памятью не всегда означают развитие болезни Альцгеймера или старческого слабоумия. Может быть масса других причин, почему ваш мозг «бастует».

Стресс

Эмоции, мысли и телесные ощущения тесно связаны между собой. Поэтому, если страдает одна из граней этого треугольника, двум другим тоже достается. Стресс, волнения, тревожность — все это может негативно сказаться на нашей памяти. В сложных ситуациях мозг перераспределяет энергию. Большая ее часть тратится на то, чтобы справиться со сложными эмоциями, решить важные задачи, а другие процессы при этом могут страдать. Стресс перегружает нашу умственную систему, и возникают «протечки». Если стресс в вашей жизни бывает сильный, но редко, то память страдает кратковременно и после отдыха все встает на свои места. Но хронический стресс серьезно повышает риск развития деменции и необратимых провалов в памяти. Поэтому управление стрессом важно не только для поддержания хорошего качества жизни в целом, но и для здоровья мозга в частности.

Легкий, но регулярный спорт, медитации, общение с приятными людьми, балование себя, прогулки на свежем воздухе, здоровое питание помогают справляться со стрессом. Если самостоятельно избавиться от напряжения не получается, можно посетить специалиста или записаться на групповое занятие арт-терапией.

Большая загрузка

Эта причина немного похожа на предыдущую, но большая загрузка не всегда означает наличие стресса. Если вы держите в голове много дел одновременно, решаете несколько задач, на вас большая ответственность и т. д., мозг просто может оказаться перегруженным информацией. Нейропсихологи говорят, что емкость нашего мозга бесконечна, то есть не существует такого понятия, как «слишком много информации». Но это касается равномерно распределенной информации, а не сконцентрированной в небольшой промежуток времени. То есть у вас большая загрузка на работе или в быту, мозг может просто не успевать обрабатывать входящие сигналы, а тем более «раскладывать по полочкам» и выдавать в нужный момент. Постарайтесь облегчить его работу — пользуйтесь ежедневником, приложениями для планирования, делегируйте задачи и т. д.

Бессонница

Если у вас есть хронические проблемы со сном, то и с памятью, скорее всего, они тоже имеются. Так же как и в случае со стрессом, при хроническом недосыпе и усталости наш организм переходит на режим сбережения энергии. Все силы отдаются на поддержание основных процессов в нашем теле, а память к ним, судя по всему, не относится. Чем дольше будет копиться усталость, тем чаще вы будете рассеяны и забывчивы. Поэтому при проблемах с памятью обязательно обратите внимание на качество своего сна. О том, как нормализовать свой сон, вы можете прочитать в нашей статье.

Беременность

Практически все мамы могут признаться в том, что «побочным эффектом» беременности были рассеянность и частичная потеря памяти. Есть даже такое понятие, как «мозг беременной», которое описывает состояние расфокусированности и забывчивости. Это связано с тем, что у организма есть более важная задача, чем помнить о встрече или местоположении ключей, — выносить и родить здорового ребенка без вреда для здоровья матери. Справиться с забывчивостью в интересном положении не получится, поэтому нужно просто принять как данность, что какое-то время стоит по всему дому расклеить стикеры с напоминаниями, переложить часть дел на близких и просить их напоминать вам о важных делах.

Проблемы со здоровьем

Некоторые проблемы со здоровьем кажутся не связанными с работой мозга, но тем не менее влияют на него непосредственно. Например, болезни почек могут приводить к затуманенности сознания и потере памяти, поскольку при проблемах с работой почек токсины, остатки белков и мертвые клетки недостаточно хорошо фильтруются и остаются в нашем кровотоке, попадают в мозг и в прямом смысле отравляют его. То же самое касается печени — другого органа-фильтра. Если есть болезни печени, то работа мозга тоже может быть нарушена из-за интоксикации. Негативно на работу мозга еще может влиять недостаток витаминов, особенно группы B.

Серьезные заболевания тоже могут иметь такие симптомы, как проблемы с памятью. Например, опухоль мозга, инсульт, сильная инфекция. Если проблемы с памятью стали частыми, следует обратиться к врачу.