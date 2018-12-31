10 правил первой помощи при приступе эпилепсии

Сегодня эпилепсия входит в число самых распространённых неврологических заболеваний, занимая третье место после инсульта и болезни Альцгеймера. Вокруг этого недуга издавна существует множество мифов и предрассудков. Что поможет человеку, у которого случился внезапный приступ, а что только навредит? Читаем статью и запоминаем.

Эпилептический приступ может выглядеть довольно пугающе, на деле же он не требует срочного медицинского вмешательства. Обычно после завершения припадка человек довольно быстро приходит в себя, но пока всё не прекратилось, ему очень нужна ваша поддержка. Именно о том, как помочь людям, страдающим от эпилепсии, и расскажет Лайфхакер.

Что такое эпилепсия

Для начала разберёмся с природой заболевания.

Они могут затрагивать один участок мозга — тогда мы говорим о парциальномприступе, а если электрический шторм распространяется на оба полушария, приступы становятся генерализованными (их мы и обсудим ниже). Импульсы передаются мышцам, отсюда и характерные судороги.

Вероятные причины заболевания — недостаток кислорода во время внутриутробного развития, родовая травма, менингит или энцефалит, инсульты, опухоли мозга или врождённые особенности его строения. Обычно при обследовании сложно определить, почему именно возникла болезнь, чаще это происходит из-за совместного воздействия нескольких условий. Эпилепсия может проявиться на всём протяжении жизни, но в группе риска находятся дети и пожилые люди.

Хоть глубинные причины заболевания до сих пор и остаются загадкой, удалось установить ряд провоцирующих факторов:

стресс,

неумеренное употребление алкоголя,

курение,

недостаток сна,

гормональные колебания в ходе менструального цикла,

злоупотребление антидепрессантами,

преждевременный отказ от специальной терапии, если таковая была назначена.

Конечно, с медицинской точки зрения такой рассказ о течении болезни выглядит максимально упрощённым, но это базовые знания, которыми должен владеть каждый человек.

Как это выглядит

Обычно со стороны кажется, что приступ начался абсолютно внезапно. Человек издаёт крик и теряет сознание. В течение тонической фазы мышцы его напряжены, а дыхание затрудняется, из-за чего синеют губы. Затем судороги вступают в клоническую фазу: все конечности начинают напрягаться и расслабляться, выглядит это как беспорядочное подёргивание. Иногда больные прикусывают язык или внутреннюю поверхность щёк. Возможно самопроизвольное опорожнение кишечника или мочевого пузыря, обильное слюнотечение или рвота. По окончании припадка жертва болезни часто испытывает сонливость, головную боль и проблемы с памятью.

Что делать

1. Не паникуйте. Вы берёте на себя ответственность за здоровье другого человека, а поэтому обязаны сохранять спокойствие и ясный ум.

2. Будьте рядом на протяжении припадка. Когда всё закончится, успокойте человека и помогите прийти в себя. Разговаривайте мягко и плавно.

3. Оглянитесь вокруг — больному ничего не угрожает? Если всё в порядке, не трогайте и не перемещайте его. Отодвиньте подальше мебель и прочие предметы, об которые он может случайно удариться.

4. Обязательно засеките время начала приступа.

5. Опустите больного на землю и подложите ему что-нибудь мягкое под голову.

6. Не удерживайте его в неподвижном состоянии, пытаясь остановить судороги. Мышцы это не расслабит, но запросто может стать причиной травм.

7. Не кладите больному ничего в рот. Считается, что в ходе приступа может запасть язык, но это заблуждение. Как было сказано выше, в это время мышцы — и язык в том числе — находятся в гипертонусе. Не пытайтесь разжать человеку челюсти и поместить между ними какие-то твёрдые предметы: есть риск, что во время очередного напряжения он или случайно укусит вас, или раскрошит себе зубы.

8. Ещё раз проверьте время.

Долгие приступы могут вызывать необратимые повреждения клеток мозга.

9. После того как припадок прекратился, положите человека в удобное положение: лучше перевернуть его набок. Убедитесь, что дыхание пришло в норму. Аккуратно проверьте, свободны ли дыхательные пути: их могут перекрывать куски пищи или зубные протезы. Если жертве приступа всё ещё сложно дышать, немедленно вызывайте скорую.

10. Пока человек полностью не придёт в норму, не оставляйте его одного. Если он поранился или за первым приступом сразу же следует повторный, срочно обратитесь к врачу.

Миллионам людей это заболевание не мешает вести полноценную жизнь. Обычно грамотная поддерживающая терапия и наблюдение у специалистов помогают держать всё под контролем, но если вдруг у друга, коллеги или случайного прохожего начинается приступ, каждый из нас обязан знать, что нужно делать.