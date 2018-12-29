Почему нельзя сбивать невысокую температуру

При плохом самочувствии — появлении кашля, озноба, боли в горле, повышении температуры, — человек обращается к врачу. Когда специалист назначает лечение, он уточняет, что принимать жаропонижающие средства можно, только если показатели на градуснике превысили 38°С. Это правило касается и детей, и взрослых. К сожалению, многие люди пренебрегают им и начинают пить таблетки даже при незначительной температуре в 37°С. Это действие не приносит организму ничего, кроме вреда.

Почему поднимается температура

Появление жара — процесс, который запускается в ответ на проникновение внутрь организма вирусов и возбудителей инфекции. Любой человек атакуется бактериями и вирусами ежедневно, но, когда при снижении иммунитета им удаётся закрепиться и начать активное размножение, это приводит к выделению особых веществ — пирогенов. В ответ иммунная система даёт телу сигнал о повышении температуры. Этот процесс очень важен, поскольку организм создаёт неблагоприятные условия, в которых бактерии и вирусы не имеют возможности размножаться. Лимфоциты и другие защитные агенты активно работают, организм интенсивно борется за своё выздоровление.

Как работают жаропонижающие средства

Пирогены стимулируют образование простагландина Е. Именно он посылает в головной мозг сигнал о запуске повышенной температуры. Жаропонижающие препараты разрывают эту цепочку, и температура падает в течение 1–1,5 часов. Также они обладают и противовоспалительным воздействием. Неоправданный приём жаропонижающих оказывает негативное воздействие на состояние почек и сердца. Если использовать их при 37–37,5°С, иммунная система ослабнет. Она так и не научится давать отпор возбудителям инфекции. Собственные антитела не вырабатываются, при этом вирусы и бактерии внутри организма продолжают свою разрушительную работу. В некоторых случаях это может привести к тому, что и пациент, и врач пропустят развитие осложнений. Например, будет упущен момент, когда при обычном ОРВИ начнёт развиваться пневмония, ведь её основные симптомы окажутся заглушены таблетками.

Когда можно сбивать температуру

температура поднялась выше 39°С и продолжает расти;

больной, независимо от его возраста, подвержен фебрильным судорогам — в этом случае нельзя позволять жару подниматься выше 38°С;

у больного диагностированы кардиологические или неврологические заболевания. При каких показателях на градуснике можно браться за сиропы и таблетки? Если температура превысила отметку 38,5°С. Для детей в возрасте до 1 года порог составляет 38°С. До этого нужно дать организму шанс побороться с инфекцией самостоятельно. Однако в ряде случаев высокую температуру сбивать нужно обязательно:

Существуют общие рекомендации, которым необходимо следовать, если начался жар.

Нельзя обтирать тело спиртом или другими жидкостями, содержащими спирт: это может привести к интоксикации организма. Категорически запрещено проводить такую процедуру детям.

Нужно как можно больше пить, но питьё не должно быть сладким. Оптимальный вариант — тёплый морс без сахара.

Помещение, в котором находится больной, необходимо регулярно проветривать, чтобы обеспечить постоянный приток свежего влажного воздуха. При этом нужно следить, чтобы в комнате не образовывалось сквозняков.

Есть ситуации, в которых при повышении температуры нельзя лечиться дома, а нужно немедленно вызывать скорую помощь. К ним относят жар, который сопровождается спутанностью сознания, обмороком, рвотой и сильными болями в желудке. Выбор жаропонижающего средства тоже важен, особенно для младших членов семьи. Маленьким детям можно принимать далеко не все жаропонижающие. К примеру, популярный в народе и недорогой аспирин категорически не рекомендуется давать детям до 12 лет. Это связано с риском токсического поражения головного мозга и печени. Аспирин имеет большое количество побочных эффектов, среди которых числится раздражающее воздействие на слизистую оболочку пищеварительной системы и влияние на свёртывающую систему крови. Поэтому для детей лучше всего подобрать другой препарат. Конкретное название и дозировку должен указать педиатр после очного осмотра маленького пациента.