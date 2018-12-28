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Учёные придумали вакцину от ожирения 

Аргументы Недели 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Учёным из Дании удалось придумать вакцину, способную решить проблему лишнего веса. Всего один укол — и организм начинает самостоятельно сжигать жир, не требуя при этом дополнительных нагрузок.
Датские учёные установили, что белок интерлейкин 6 или же IL-6 способен действовать не только как антивоспалительный цитокин, но еще и может запускать процесс сжигания подкожного жира, сообщает life.ru.
В ходе исследований удалось определить, что во время физических нагрузок синтез IL-6 значительно увеличивается. На основе этих данных учёным удалось разработать препарат, инъекцией которого которого можно будет "обмануть" организм и заставить клетки и мышцы тела активно избавляться от подкожного жира. Биологи считают, что такая вакциня поможет людям похудеть даже сидя на диване. Для продолжения исследований учёным необходимо дождаться разрешения на проведение испытаний на живых организмах.
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