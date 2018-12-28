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Почему мы храпим и как перестать 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Храп — распространённая проблема. 45% взрослых храпят время от времени, а 25% — постоянно.
Храп получается, когда воздух плохо проходит через заднюю часть носоглотки и ротоглотки. В этой области встречаются мягкие ткани дыхательных путей, язык, нёбо, язычок. Они смыкаются (по разным причинам) и вибрируют под действием воздуха, а мы слышим звуки разной степени громкости.
Причин, по которым мы храпим, довольно много, поэтому и способов избавиться от храпа немало.

В чём причины храпа и как его лечить

1. Забитый нос
Правильное дыхание осуществляется через нос. Он, собственно, для этого и придуман. Поэтому, когда нос забит или заложен — из-за аллергии или насморка, — воздух проходит по «запасным» путям, а это приводит к храпу.
Как это вылечить
Справиться с заложенностью помогают препараты, для каждого типа насморка они свои. На всякий случай помните, что не стоит увлекаться сосудосуживающими каплями. Если заложенность носа не проходит неделю и вы не можете дышать без препаратов, обратитесь к врачу.
2. Искривлённая носовая перегородка
Тонкая перегородка между двумя ноздрями может сформироваться так, что одна ноздря будет заметно уже другой и это будет мешать носовому дыханию.
Как это вылечить
Вылечить такой вариант храпа можно только хирургически — провести ринопластику. Иногда перегородка изменяет форму из-за травм. Лечение всё то же — хирургическое.
3. Воспаление миндалин
Увеличенные миндалины (в том числе так называемые аденоиды) — чаще всего детская проблема. Поэтому, если храпит ребёнок, нужно обязательно посетить отоларинголога и проверить здоровье миндалин.
Как это вылечить
Следовать рекомендациям, которые будет давать лор. В каждом конкретном случае воспаление может быть вызвано разными причинами, а значит, и лечение будет отличаться.
4. Сон на спине
На спине храпят даже совершенно здоровые люди, всё дело в позе.
Как это вылечить
Самый простой вариант — не спать на спине. Как это сделать? Устраиваться поудобнее с помощью подушек, выбирать удобные матрасы. И самый действенный способ — сделать на спинке ночной рубашки или футболки кармашек и положить туда теннисный мяч (или другой небольшой плотный круглый предмет). Он просто не даст перевернуться на спину — будет неудобно.
5. Лекарства
У лекарств бывают неожиданные побочные эффекты. Храп как раз из таких. Снотворные, седативные препараты, миорелаксанты, антидепрессанты могут вызывать расслабление мышц языка и глотки, и это проявляется храпом.
Как это вылечить
Если вы заметили связь между приёмом лекарств и храпом, расскажите об этом лечащему врачу и подберите новые медикаменты.
6. Слабый мышечный тонус и анатомические особенности
Когда мышцы слишком расслаблены, язык может немного западать в горло и сжимать пространство для воздуха. Иногда эта проблема проявляется с возрастом, иногда в ней виновата генетика, а иногда сами люди, если употребляют алкоголь или наркотики, которые слишком расслабляют мышцы.
В некоторых случаях причина храпа — форма нёба, которая мешает свободному току воздуха. Язычок, если он слишком длинный, тоже может вызывать храп. Такие анатомические особенности достаются либо с рождения, либо зарабатываются с возрастом и лишним весом.
Как это вылечить
Иногда достаточно вернуть вес в норму, чтобы и ночное дыхание восстановилось без проблем. Если же дело не в этом, надо исключать другие факторы риска.
Понятно, что алкоголь и наркотики надо бросать. Но если причина не в них, то мышцы можно укрепить дыхательными упражнениями и пением. Убедительных доказательств того, что пение обязательно поможет, нет, но у этого метода как минимум нет противопоказаний.
Если дело в западающем языке, можно использовать ортодонтические аппараты. Они чем-то напоминают зубные протезы и помогают правильно расположить органы в ротоглотке во время сна, чтобы освободить дорогу для воздуха.
Операция на нёбе — это последний вариант лечения, к которому, согласно рекомендациям. Британской ассоциации храпа и апноэ, нужно обращаться только в крайнем случае. Для начала надо испробовать все другие способы лечения и убедиться, что виновато в храпе именно строение нёба. К сожалению, это травматичный и ненадёжный метод, который не гарантирует избавления от храпа раз и навсегда.

Чем опасен храп

Помимо того, что храп раздражает всех вокруг и заставляет переселять храпуна в отдельную комнату, он может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем.
Апноэ во сне — это не просто храп, который мешает спать окружающим. Апноэ — это задержка дыхания. Во сне снижается тонус мышц в верхних дыхательных путях, и человек прекращает дышать больше чем на 10 секунд.
При таком заболевании трудно выспаться, потому что мозг получает сигнал о нехватке кислорода, пытается разбудить человека. Больной может просыпаться несколько раз за ночь, он не погружается в глубокий сон, в итоге ночи не хватает, появляется постоянная усталость. По утрам во рту сухо, болит голова (и это не связано с похмельем).
Апноэ во сне повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов. Это опасное состояние, но и его можно вылечить. Например, для пациентов существуют специальные приборы (их называют СИПАП-аппараты), которые позволяют полноценно дышать во сне.
Поэтому если вы знаете, что храпите, постоянно хотите спать, чувствуете вялость и усталость, пожалуйтесь на храп врачу.

Как узнать, что храпишь

Обычно людям сообщают о храпе члены семьи или соседи, то есть те, кто страдает от громких звуков среди ночи. Одиноким заметить собственный храп сложнее, но и это возможно.
Попросите друга с чутким сном переночевать у вас (лучше в течение нескольких ночей) или попробуйте записать себя хотя бы на диктофон.

Чек-лист: как избавиться от храпа

Научиться спать на боку.
Не пить алкоголь перед сном и бросить курить, чтобы не раздражать ротоглотку.
Поддерживать здоровый вес.
Долечивать простуду и победить хронические заболевания дыхательных путей.
Попробовать выполнять упражнения или хотя бы петь.
Посетить стоматолога, лора и терапевта, чтобы подобрать аппараты от храпа или определиться, нужна ли операция.
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