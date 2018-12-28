Почему болит голова?

Нет такого человека, который не знал бы, что такое головная боль. Три человека из четырех сталкиваются с головными болями чаще, чем раз в год, для десятков миллионов человек данная проблема является хронической. Самыми распространенными и мучительными являются мигрени, кластерные и тензионные боли. Для каждого типа боли предусмотрена своя методика лечения, но причины возникновения головных болей не изучены до конца.

В качестве триггера нередко выступает физическая активность, в таких ситуациях острая резкая боль приходит при интенсивных физических нагрузках. К головным болям приводит не только физическое, но и эмоциональное напряжение, люди с хроническим стрессом сталкиваются с болью в голове чаще чем те, кто пребывает в состоянии психологического равновесия.

Головные боли и спорт

Было установлено, что регулярное выполнение аэробных упражнений уменьшает количество головных болей и снижает интенсивность каждого приступа примерно на 50%. Аэробные нагрузки стимулируют выработку и выброс в кровоток серотонина и эндорфинов. В связи с этим склонным к головным болям людям нужно заниматься аэробными упражнениями, постепенно повышая уровень своей активности. Хронические головные боли не являются противопоказанием для силовых нагрузок, но требуется соблюдение техники безопасности. Для того, чтобы избежать обострения болей в голове, все упражнения нужно выполнять с полным диапазоном движения, тренировки не должны приводить к перенапряжению, во время работы с весом нельзя задерживать дыхание.

Как жить с головной болью?

Первопричины головных болей остаются загадкой, но известны способы облегчить состояние. Лицам с мигренями и сильными головными болями рекомендуется прием противовоспалительных препаратов перед занятиями спортом и физическими нагрузками другого плана.

Если головные боли имеют тенденцию усиливаться от приступа к приступу, сопровождаются головокружениями, спутанностью сознания, потерей памяти и проблемами со зрением, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

При умеренных головных болях нужно попытаться понять их природу. Следует завести дневник образа жизни, в котором будет отмечаться каждое выполненное за день действие. Через какое-то время возникновение вспышек головной боли можно будет сопоставить с определенным типом деятельностью. Для людей с хроническими головными болями важно знать их личные триггеры и стараться избегать их.

Установлено, что головная боль может быть вызвана не только определенным типом физической активности, но и продуктами питания. Многие люди испытывают боли в голове после употребления мороженого, других холодных блюд и напитков. В данной ситуации в качестве триггера выступает холод, при обнаружении такой тенденции нужно отказаться от холодных продуктов или употреблять их очень медленно.