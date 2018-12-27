Трансплантация иммунных клеток поможет победить рак

Ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне предложили инновационный способ лечения рака — трансплантация чужих иммунных клеток.

Терапию следует проводить на как можно более ранней стадии. Предполагается, что она укрепит собственную иммунную систему пациента и позволит победить болезнь, не прибегая к токсичной химиотерапии, сообщает The Telegraph

Ученые отметили, что пока метод находится в разработке. Но уже в ближайшие годы должны стартовать клинические испытания. Если все пройдет успешно, то в Великобритании, вероятно, появится первый в мире банк иммунных клеток, к которому смогут прибегать пациенты после постановки диагноза.

Долгое время считалось, что чужие клетки будут отторгаться организмом, и в результате состояние человека резко ухудшится. Но последние исследования показали — к иммунным это не относится.

Они хорошо приживаются в новых условиях и не провоцируют разрушительных реакций. Поэтому эксперты позитивно оценивают новый метод.

Отметим, что поиски новых способов лечения онкологических заболеваний ведутся уже не первый год. Иммунотерапия — одно из самых многообещающих направлений. Ученые стремятся не подавить болезнь лекарствами, опасными для здоровых тканей, а стимулировать собственные ресурсы организма.

Предложенное лондонскими специалистами лечение может стать прорывом, поскольку не вызывает побочных эффектов и не зависит от лекарств. Но ему предстоит пройти еще долгий путь испытаний и проверок, прежде чем стать доступным для пациентов.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли новый способ лечить рак на поздних стадиях — искусственно пробуждать раковые клетки и уничтожать их в момент активации.