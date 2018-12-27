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Трансплантация иммунных клеток поможет победить рак 

Мир24 3 часа назад
Фото: мир24
Ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне предложили инновационный способ лечения рака — трансплантация чужих иммунных клеток.
Терапию следует проводить на как можно более ранней стадии. Предполагается, что она укрепит собственную иммунную систему пациента и позволит победить болезнь, не прибегая к токсичной химиотерапии, сообщает The Telegraph.
Ученые отметили, что пока метод находится в разработке. Но уже в ближайшие годы должны стартовать клинические испытания. Если все пройдет успешно, то в Великобритании, вероятно, появится первый в мире банк иммунных клеток, к которому смогут прибегать пациенты после постановки диагноза.
Долгое время считалось, что чужие клетки будут отторгаться организмом, и в результате состояние человека резко ухудшится. Но последние исследования показали — к иммунным это не относится.
Они хорошо приживаются в новых условиях и не провоцируют разрушительных реакций. Поэтому эксперты позитивно оценивают новый метод.
Отметим, что поиски новых способов лечения онкологических заболеваний ведутся уже не первый год. Иммунотерапия — одно из самых многообещающих направлений. Ученые стремятся не подавить болезнь лекарствами, опасными для здоровых тканей, а стимулировать собственные ресурсы организма.
Предложенное лондонскими специалистами лечение может стать прорывом, поскольку не вызывает побочных эффектов и не зависит от лекарств. Но ему предстоит пройти еще долгий путь испытаний и проверок, прежде чем стать доступным для пациентов.
Ранее сообщалось, что российские ученые нашли новый способ лечить рак на поздних стадиях — искусственно пробуждать раковые клетки и уничтожать их в момент активации.
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Болезни и лекарства , Daily Telegraph
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