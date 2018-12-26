Cредства от изжоги провоцируют рак

К такому выводу пришли британские специалисты из Университетского колледжа Лондона. Лекарства ИПП — ингибиторы протонной помпы — на основе которых создаются таблетки для подавления выработки кислоты, повышают риск возникновения рака желудка более чем на 150%.

Исследование, проведенное под руководством Иэна Вонга (Ian Wong), было опубликовано в журнале Gut. Согласно ему, к раку может привести употребление препаратов для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и изжоги.

Причина кроется в бактерии Helicobacter pylori, с которой ходит большая доля человечества. В целом бактерия безвредна, однако некоторые люди находятся в группе риска. Именно они рискуют заработать онкологическое заболевание, если будут употреблять лекарства от изжоги на постоянной основе.

За основу ученые взяли статистику по Гонконгу. Среди 63 397 пациентов, которые пытались уничтожить в себе бактерию Helicobacter pylori, рак желудка формировался у тех, кто использовал именно ИПП, то есть обычные лекарства от изжоги.

Ученые подчеркивают, что исследование носит обсервационный характер и призывают делать любые выводы с осторожностью. Общий фактор риска низок: согласно исследованию, из десяти тысяч человек, использующих лекарства ИПП в течение года, —онкологическое заболевание возникло всего у четырех.