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Как правильно промывать нос 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Промывать нос можно и в качестве профилактики, и для облегчения симптомов заболеваний верхних дыхательных путей. Но как это правильно делать и чем полоскать нос? Разбираемся вместе.
В аптеке можно приобрести раствор для промывания. Все из них содержать раствор хлорида натрия (соли) в концентрации 0,9%. Кроме того, есть и препараты на основе морской воды.
Но приготовить такой раствор можно и в домашних условиях. Для этого нужно растворить половину чайной ложки соли в стакане воды.
Важно: если при промывании вы почувствуете, что нос щипет, но солевой раствор нужно разбавить чуть большим количеством воды и снова промыть нос.
Температура воды должна быть не прохладной и не обжигающе горячей. В идеале максимально приблизиться к отметке 36,6.
Чтобы промыть нос, понадобится спринцовка или просто шприц без иглы. Также в аптеках можно приобрести специальное устройство для промывания.
Наберите в него небольшое количество раствора и, наклоняясь над раковиной, поверните голову на бок. Заливать средство нужно в ту ноздрю, которая оказывается сверху. Важно в этот момент дышать ртом.
Вводите раствор не слишком глубоко и не делайте этого под большим напором. При хорошей проходимости дыхательных путей раствор начнет постепенно выливаться из другой ноздри.
Если проходимость нарушена сильно, то полоскание может вызвать некоторые затруднения. Тем не менее, промывать нос даже при сильном насморке очень полезно.
Именно так можно очистить верхние дыхательные пути, убрав оттуда остатки вируса, который пагубно сказывается на состоянии носоглотки.
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