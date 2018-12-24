Лекарства от редких болезней будут маркировать

Фармацевтические производители РФ должны будут начать маркировать препараты для лечения редких заболеваний и вносить сведения о них в систему мониторинга движения лекарственных средств с октября 2019 года, говорится в распоряжении правительства России

Данное распоряжение касается препаратов, которые используются для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов или тканей по перечню лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденному правительством РФ.

Фармпроизводители должны будут обеспечить нанесение маркировки на упаковки лекарств с 1 октября 2019 года, отмечается в документе.

"Юридические лица и предприниматели… вносят в систему мониторинга сведения о лекарственных препаратах и обо всех операциях, производимых с лекарственными препаратами в соответствии с указанным положением о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения — начиная с 1 октября 2019 года", — говорится в распоряжении.

Организации, занимающиеся оборотом данных лекарств, смогут зарегистрировать препараты в системе мониторинга в июле 2019 года, отмечается в документе.

"Регистрируются в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения с 1 июля 2019 года по 8 июля 2019 года, либо в течение семи календарных дней со дня возникновения у субъектов обращения лекарственных средств необходимости осуществления деятельности, связанной с обращением лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.

Эксперимент по добровольной маркировке лекарственных препаратов для ограниченного набора препаратов начался в России 1 февраля 2017 года. Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года.