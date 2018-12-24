Однообразная сидячая работа может быть опасна

Многие ученые часто говорят о вреде сидячего образа жизни, также они утверждают, что сидячее положение по несколько часов в день может нанести вред здоровью. Люди, работающие в офисе и проводящие весь день за рабочим столом, больше подвержены различным заболеваниям — у них могут начаться проблемы с сухожилиями, повышается риск заболевания диабетом второго типа, а также возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того, чтобы минимизировать риск развития осложнений, исследователи советуют как можно больше двигаться. Стараться прогуливаться каждый час по офису, вставать во время телефонного звонка, подходить к коллегам на разговор лично, а не переписываться онлайн.

Важно выполнять норматив физической активности в день, и, если позволяют силы и время, несколько раз в неделю заниматься активным физическим спортом, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Одним из основных пунктов по предупреждению болезней — это правильное питание. Часто в офисе люди пренебрегают здоровым питанием и едят жирную и жареную еду. Исследователи советуют обратить на этот пункт особое внимание, так как многие проблемы в организме начинаются из-за некачественного питания. Эксперты советуют готовить еду дома и брать с собой в офис, прием пищи должен быть полноценным, богатым всеми необходимыми элементами — клетчаткой, белками, жирами и углеводами.