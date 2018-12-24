Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Однообразная сидячая работа может быть опасна 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Многие ученые часто говорят о вреде сидячего образа жизни, также они утверждают, что сидячее положение по несколько часов в день может нанести вред здоровью. Люди, работающие в офисе и проводящие весь день за рабочим столом, больше подвержены различным заболеваниям — у них могут начаться проблемы с сухожилиями, повышается риск заболевания диабетом второго типа, а также возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Для того, чтобы минимизировать риск развития осложнений, исследователи советуют как можно больше двигаться. Стараться прогуливаться каждый час по офису, вставать во время телефонного звонка, подходить к коллегам на разговор лично, а не переписываться онлайн.
Важно выполнять норматив физической активности в день, и, если позволяют силы и время, несколько раз в неделю заниматься активным физическим спортом, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Одним из основных пунктов по предупреждению болезней — это правильное питание. Часто в офисе люди пренебрегают здоровым питанием и едят жирную и жареную еду. Исследователи советуют обратить на этот пункт особое внимание, так как многие проблемы в организме начинаются из-за некачественного питания. Эксперты советуют готовить еду дома и брать с собой в офис, прием пищи должен быть полноценным, богатым всеми необходимыми элементами — клетчаткой, белками, жирами и углеводами.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трюки, которые ускорят работу мозга
Между мигренью и диабетом нашли взаимосвязь
Как защитить себя от гриппа без прививки1
Почему вредно спать с открытыми глазами
Победить рак помогут глазные капли
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
04:09
Названы вызывающие рак сладости
Болезни и лекарства
05:35
Трюки, которые ускорят работу мозга
Наука
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
04:06
Что мы наследуем от родителей
Наука
02:39
Почему рождаются альбиносы
Наука
10:02
Какого цвета могут быть глаза
Наука
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
04:16
Мутации, возникающие про кровосмешении
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение