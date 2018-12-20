Почему женщины чаще страдают глютеновой болезнью

Глютеновая болезнь, о которой знали еще тысячу лет назад, получила описание основных симптомов лишь в конце ХIX века, а истинная ее причина установлена в середине ХХ голландским педиатром Вилем Диком. Именно он содержащийся в пшенице белок глютен назвал основной причиной целиакии (другое название глютеновой болезни).

Это заболевание встречается среди населения с частотой от 1:300 до 1:3700. Показатель выше там, где в пищу активно употребляются злаковые культуры. Врач-гастрэнтеролог Ирина Алексеенко описывает целиакию как аутоиммунное поражение желудочно-кишечного тракта. Проще говоря, при поступлении в организм пищи с глютеном нарушается процесс всасывания питательных веществ в тонком кишечнике, вследствие чего происходит истощение организма. Точные причины и патогенез заболевания до конца не изучены. Известно лишь, что женщины болеют им в два раза чаще мужчин.

Одной из версий возникновения заболевания называется недостаток ферментов, которые участвуют в расщеплении глютена, содержащегося в злаковых. Сторонники другой версии говорят о возникновении реакции аллергизации, при которой нерасщепленный глютен оказывает разрушительное воздействие на ворсинки кишечника.

Целиакию относят к генетическим заболеваниям, то есть, передающимся по наследству. Существует несколько ее разновидностей: типичная, при которой поражается только кишечник; атипичная — кроме кишечника, поражаются другие органы и системы, что сильно затрудняет диагностику; скрытая, когда болезнь развивается при отсутствии явной клинической картины; латентная — очень похожа на скрытую, при ней заболевание диагностируется только по лабораторным анализам, явные симптомы не проявляются.

Специалисты Центра изучения целиакии при Медицинской школе Университета Чикаго установили, что данному аутоиммунному заболеванию женщины подвержены намного чаще мужчин. Более того, ряд исследований показал: у женщин с глютеновой болезнью в четыре (!) раза чаще происходят осложнения при беременности: внеплановое прерывание, гипертензия, задержка внутриутробного развития.

Почему именно женщины чаще имеют непереносимость глютена, содержащегося в злаковых, врачи пока точно ответить не могут. Но зато известно, что связанные с целиакией заболевания также чаще поражают женщин. К примеру, в 1951 году в США был подготовлен ряд докладов ученых, в которых говорится о большом проценте пациентов психиатрических клиник с диагнозом шизофрения и «попутным» диагнозом — глютеновая болезнь. Число женщин с целиакией намного превосходило число мужчин.

А в 1966 году журнал «Потребление пшеницы и госпитализации для лечения шизофрении во время Второй мировой войны», издаваемый в те годы в США, опубликовал данные исследований доктора Дохана. Он проанализировал списки поступивших в госпитали и психиатрические больницы больных с диагнозом шизофрения в Канаде, Норвегии, США, Финляндии, Швеции до войны, во время и после. Из списков были выбраны именно женщины, у большинства из которых диагноз шизофрения «накладывался» на целиакию до и после войны, то есть, в периоды, когда потребление пшеницы было наибольшим.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача по терапии «Дипломат Клиник» Алексей Парамонов поясняет, что глютеновая болезнь не из числа тех, которые сокращают жизнь. Достаточно просто придерживаться определенной диеты, и проблем у человека не будет.

Так, педиатр-гастроэнтеролог из медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке Норелл Райлли, опираясь на конкретные исследования, поясняет, что женщины, больные целиакией и имеющие бесплодие, при соблюдении диеты через некоторое время успешно рожают малышей.

Однако Норелл Райлли предостерегает именно женщин, которые счастливо избежали целиакии, от бездумного следования безглютеновой диете ради похудения и «перехода на здоровый образ жизни». Доктор Райлли уверена, что миф о пользе безглютеновой диеты для здоровых людей придумали производители соответствующих продуктов для увеличения прибылей. Только за два года — с 2013 по 2015 — в США продажа продуктов без глютена выросла на 136 процентов. Между тем, уверяет Норелл Райлли, ничего, кроме вреда, такие диеты здоровым людям не приносят. Во-первых, это приводит к нехватке витаминов группы В, железа, фолиевой кислоты, что способно вызвать серьезные сбои в работе организма. Во-вторых, производители используют технологии, которые повышают содержание мышьяка и ртути в безглютеновых продуктах.