Сильные боли, которые нельзя терпеть

Боль нужна человеку, чтобы понять, что с организмом что-то не так. Когда устраняется причина, острая боль исчезает. Чего не скажешь о хронических болях, которые могут продолжаться годами и портить человеку жизнь.

Мы выбрали шесть самых непереносимых болей, которые может испытать человек. Если вас мучает боль из этого списка, не терпите ее, обратитесь ко врачу.

Болезнь деркума. Это заболевание сопровождается появлением опухолей по всему телу, которые очень болезненны. Любое движение причиняет человеку очень сильную боль. Чаще этому недугу подвержены женщины. Причины болезни до сих пор не установлены.

Ожог. Ошибочно думать, что боль от ожога третьей степени самая сильная. На самом деле, ожог второй степени куда более неприятен. Дело в том, что при глубоком поражении ожог затрагивает и нервные окончания, поэтому боль не так сильна. А вот ожог второй степени вызывает настолько сильные боли, что может вызвать шок.

Кластерные головные боли. Такие боли возникают сериями, локализуясь в одном месте, чаще всего в области глаз. Люди, испытавшие такие приступы говорят, что боль настолько невыносима, что хочется покончить с собой. Многие врачи называют эти боли самыми сильными в мире.

Абсцесс зуба. Абсцесс может возникнуть в любом месте организма. Но наибольшее страдание он причиняет, если локализуется в области зуба. Невыносимая боль сопровождается повышением температуры и отеком тканей возле зуба.

Укус муравья-пули. Это насекомое в общем-то совсем не агрессивно. Но если кому-то "повезет" быть укушенным, остается его только пожалеть. Боль от укуса маленькой букашки сравнима с огнестрельным ранением и длится в течение суток, не уменьшаясь ни на секунду. Врачи определяют индекс боли от такого укуса как максимальный.

Роды. Появление человека на свет сопровождается нестерпимыми мучениями. Многие женщины описывают эту боль как самое страшное, что им приходилось испытать. Некоторые мужчины, кстати, приняли участие в эксперименте, имитирующем процесс родов. Они утверждали, что жутко мучились.