С чем опасно сочетать алкоголь

С чем ни в коем случае нельзя сочетать алкоголь, чтобы не навредить собственному организму и пережить новогодние праздники с минимальными потерями.

Некоторые продукты опасно сочетать со спиртными напитками: они усиливают опьянение, затрудняют расщепление алкоголя и негативно сказываются на работе всех систем организма. Но смягчить отрицательные моменты можно, исключив некоторые продукты.

Лекарства. Под запрет попадают антибиотики, обезболивающие и успокоительные. Во-первых, сочетание таблеток с алкоголем наносит серьезный удар по печени, а во-вторых, сводит на нет лечебный эффект. Выбирайте что-то одно.

Жирное и жареное. Поберегите печень, а вместе с ней желудок и желчный пузырь. Отдайте предпочтение нежирным сортам мяса, которое лучше запечь, а не зажарить.

Сладкое. Торты и пирожные замедляют усвоение алкоголя: пока организм занят переработкой десертов (ведь глюкоза ему нужнее!), спиртное продолжает оказывать свое разрушительное воздействие. В первую очередь страдает печень.

Фрукты. Особенно виноград, арбуз и дыня. Механизм такой же, как и в случае со сладким, но фрукты дополнительно обеспечат вздутие и другие "веселые" эффекты от брожения в кишечнике.