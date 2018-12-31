Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

С чем опасно сочетать алкоголь 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
С чем ни в коем случае нельзя сочетать алкоголь, чтобы не навредить собственному организму и пережить новогодние праздники с минимальными потерями.
Некоторые продукты опасно сочетать со спиртными напитками: они усиливают опьянение, затрудняют расщепление алкоголя и негативно сказываются на работе всех систем организма. Но смягчить отрицательные моменты можно, исключив некоторые продукты.
Лекарства. Под запрет попадают антибиотики, обезболивающие и успокоительные. Во-первых, сочетание таблеток с алкоголем наносит серьезный удар по печени, а во-вторых, сводит на нет лечебный эффект. Выбирайте что-то одно.
Жирное и жареное. Поберегите печень, а вместе с ней желудок и желчный пузырь. Отдайте предпочтение нежирным сортам мяса, которое лучше запечь, а не зажарить.
Сладкое. Торты и пирожные замедляют усвоение алкоголя: пока организм занят переработкой десертов (ведь глюкоза ему нужнее!), спиртное продолжает оказывать свое разрушительное воздействие. В первую очередь страдает печень.
Фрукты. Особенно виноград, арбуз и дыня. Механизм такой же, как и в случае со сладким, но фрукты дополнительно обеспечат вздутие и другие "веселые" эффекты от брожения в кишечнике.
Комментарии1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как правильно пить и закусывать в праздники2
10 правил первой помощи при приступе эпилепсии
Найдено лучшее средство от похмелья6
Эффективные народные средства от кашля
Роботы научились прогнозировать страх у людей
Видео
10:21
Как спасти жизнь в критической ситуации
Народная медицина
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
10:03
О чем говорят боли в разных частях тела
ЗОЖ
09:21
Сладости, провоцирующие рак
Наука
11:03
Вредные для здоровья сочетания продуктов
ЗОЖ
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
04:09
Названы вызывающие рак сладости
Болезни и лекарства
03:13
Органы, назначение которых понятно не до конца
ЗОЖ Наука
05:35
Трюки, которые ускорят работу мозга
Наука
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение