Что язык может рассказать о проблемах организма

Тот случай, когда стоит не держать язык за зубами, а наоборот — внимательно изучить его, сделать выводы и немедленно обратиться к врачу.

Цвет здорового языка — бледно-розовый.

Красный цвет говорит об инфекции, воспалении или проблемами с сердцем, сосудами; серый и желтый — о нарушениях пищеварения, фиолетовый — о болезнях легких; синий — почек; белый указывает на обезвоживание, ОРВИ, грибковые инфекции.

Налет. Белый и толстый — интоксикация, инфекции; коричневый — болезни легких, желтый — нарушение пищеварения, серый — гастрит, язва желудка, блестящий язык без налета — нехватка витаминов группы В.

Бороздки. Вертикальные (от центра к кончику) — нарушение работы сердца; разбросанные по всему языку — проблемы с пищеварением; очень глубокие — заболевания почек; вертикальные по краям — нарушения работы пищеварительного тракта.

Форма. Вздутый — проблемы с печенью и органами пищеварения; тонкий — нарушение обмена веществ; вытянутый — возможно, нарушена работа сердца; неровная продольная полоска посередине — заболевания позвоночника; припухлый по краям — болезни кишечника, выпуклость в центре — болезни легких.

Осматривать язык нужно при дневном свете и до чистки зубов.

Важно в этот момент не напрягать язык, чтобы его форма не изменилась. Еда, напитки и курение также влияют на изменение цвета, повремените час-два, а затем приступайте к осмотру.