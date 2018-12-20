Болезни, которые могут вызвать батареи отопления

Медики давно определили круг болезней, которые могут вызвать или обострить отопительные приборы. Чаще всего встречаются респираторные болезни, провоцируемые сухостью воздуха. Недостаточное увлажнение, повышенная температура, провоцируют сонливость, раздражительность, уменьшение концентрации внимания, возникновение забывчивости.

Разновидности батарей, которые наносят вред здоровью

Масляные радиаторы не только сушат воздух, но и нагревают помещение неравномерно. Особенно опасно размещать такие приборы возле мебели, сделанной из пластика, МДФ. Такое соседство провоцирует выделение ядовитых летучих соединений, способных вызвать аллергию, беспричинное расстройство нервной системы, проявление симптомов отравления.

Обогреватель, снабженный тепловентилятором, тоже вредит работе бронхов, легких. Вызываемый им фоновый шум, нарушает сон, может спровоцировать психическое расстройство.

Вредны повышенные и пониженные температуры сердечникам. В результате исследований, проведенных сотрудниками Госпиталя Йорка в Англии, резкий переход с холодной улицы в жаркое помещение приводит к спазму сосудов, заставляя сердце работать с повышенной нагрузкой. Справиться с проблемой не может увеличение влажности, рекомендованное для профилактики гриппа, ОРВИ. Медики советуют снижать температуру до 18-20С, чтобы избежать повышения давления, уменьшить риск появления сердечного спазма.

Современные заболевания, провоцируемые батареями

От воздействия тепла и повышенной сухости воздуха серьезно страдает зрение, лишенное своей природной защиты. Впервые на этот факт обратили внимание люди, работающие за компьютером. Нездоровая атмосфера, в комплексе с напряжением мышц, редким морганием, провоцирует возникновение «синдрома сухого глаза». Недостаток слезной жидкости, переносящей к роговице кислород, питательные вещества, снижают остроту зрения. Медики рекомендуют ставить в комнате увлажнители воздуха, прекращать работу каждые 10 минут, используя перерыв для активного моргания.

С факторами высокой температуры и сухости воздуха, вызываемыми приборами отопления, косметологи связывают преждевременно старение кожи, возникновение морщин, проявление ломкости волос.

Неожиданное заявление британских врачей, опубликованное в Medical News Today, поразило диетологов. Ученые нашли связь между прогрессирующим ожирением и хорошим отоплением.

Привычка находиться в комфорте, способствует снижению двигательной активности. Люди стараются реже покидать теплое помещение, жертвуя прогулками на свежем воздухе. Такое поведение снижает иммунитет, обмен веществ. Тело, не испытывая естественный стресс от холода, теряет способность сжигать жировую массу, используемую для обогрева. Меняется и структура жировой ткани. Полезный «буровой» жир замещается белым. Так происходит неконтролируемое накопление массы, утрачивается способность к терморегуляции при понижении температуры.

С этими выводами согласны специалисты Клиники института питания РАМН, дополняя их рекомендациями придерживаться сбалансированного питания, регулярно понижать температуру до 15-17C на несколько часов в день.