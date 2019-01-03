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Тест: существуют ли эти болезни? 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Человечество за тысячи лет своего существования перенесло множество заболеваний.
Некоторые из них, к счастью, остались частью древней истории, но на их место приходят новые грозные болезни.
ВИЧ называют чумой 20-го века, диабет — неинфекционной эпидемией века 21-го.
Среди описанных и диагностированных на данный момент заболеваний встречаются и весьма странные. Некоторые из этих болезней изучены совсем плохо и в текущее время считаются неизлечимыми.
А есть и такие, которых на самом деле вовсе не существует, которые целиком и полностью являются плодом человеческих фантазий.
Предлагаем вам пройти тест и узнать, сможете ли вы отличить одни от других.
Болезни и лекарства , Тесты
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