5 болезней, которым организм подвержен зимой

Наступила зима, а это значит нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Так как именно в холодное время года мы больше подвержены различным заболеваниям. Overtime рассказывает о сезонных болезнях, почему они проявляются именно зимой и способах профилактики.

Болезни сердца

В холодную погоду сердцу необходимо работать интенсивнее, чтобы поддержать температуру тела, не допуская переохлаждения. Поэтому состояние сердечно-сосудистой системы зимой ухудшается. Сосуды сужаются, повышается артериальное давление, и тем самым увеличивается нагрузка на сердце.

Также неблагоприятное воздействие на сердце оказывает то, что в холод мы предпочитаем находиться дома, а это приводит к низким физическим нагрузкам и дефициту кислорода.

Для того, чтобы зимой уменьшить нагрузку на сердце кардиологи советуют гулять на свежем воздухе ежедневно по 40-60 минут. Разумеется, в теплой и комфортной одежде и обуви. Тщательно следите за питанием. Употребляйте продукты богатые калием, кальцием, магнием, Омега -3 и витаминами А, Е, В.

Аллергия на холод

Сбой в работе иммунной системы организма — это главная причина возникновения аллергии на холод. На коже появляются бледно розовые пятна, которые опухают и шелушатся. Происходит это из-за спазмов капилляров — кровоснабжение и питание тканей ухудшается. Клетки быстро теряют влагу, кожа становится еще суше и начинает шелушиться.

Аллергологи рекомендуют принимать закаливающие процедуры пациентам с легким течением заболевания, а при обострении аллергии — придерживаться гипоаллергенной диеты. Сегодня существует новый, действенный и главное безопасный метод терапии аллергии на холод — аутолимфоцитотерапия. Суть в том, что пациенту вводятся лимфоциты (главные клетки иммунной системы) из его же крови. Обычно назначаются 8 процедур, выполняемые через день.

«Такой метод является кардинальным и в практике почти не встречается. Холод является таким же аллергеном как и, например, пыльца растений, фрукты и тд. Важно исключить контакт с аллергеном — это будет самым эффективным. То есть одеваться по погоде, перед выходом на улицу смазывать открытые части тела жирным кремом, »

— отмечает врач-педиатр Галиева Елена Рафилевна.

Авитаминоз

Если вы чувствуете упадок сил, апатию, страдаете от бессонницы и частых простудных заболеваний то, у вас признаки авитаминоза. Внешне авитаминоз проявляется в сильном шелушении кожи, трещинах вокруг губ, ломкости ногтей, тусклых и склонных к выпадению волосах.

При первом проявлении хотя бы одного из признака необходимо обратиться к врачу и пройти назначенное обследование.

Чаще организму недостает витамина А, C, B1, B3, C, D. С помощью анализа крови можно диагностировать дефицит витаминов и минералов. Причины авитаминоза: недостаточное количество употребляемой растительной пищи (обычно при монодиетах), заболевание органов пищеварения, прием некоторых лекарственных препаратов.

Лечение — насыщение организма недостающими витаминами.

В первую очередь пациенту запрещаются строгие диеты.

В рацион должны быть включены: сухофрукты, орехи, молочные продукты, цитрусовые, редька, капуста, замороженные фрукты и овощи. Также можно пройти курс витаминно-минерального комплекса. Но для этого необходимо знать какого витамина или группы витаминов недостает ораганизму. Так как переизбыток может привести к негативным последствиям.

«Авитаминоз проблема не только зимы, но и весны. Так как запасы к весне заканчиваются. Решение: комплес поливитаминов из аптеки, плюс соленья, варенья, »

— говорит врач-педиатр Галиева Елена Рафилевна.

Зимняя депрессия

По-другому, аффективное расстройство — нарушение эмоционального состояния человека. Депрессия выражается в ухудшении настроения и самооценки.

По утрам трудно подниматься, нет желания куда-то идти, хочется только лежать или спать.

Наблюдается повышенный уровень тревоги, непереносимость обычных нагрузок, нарушение пищеварения, избегание общения. Это вызвано тем, что наш биологический режим дня не совпадает с природным — зимой световой день значительно меньше.

Основной метод лечения зимней депрессии — светотерапия. Перед началом курса необходимо приобрести специальную лампу яркостью от 2500 Лк. Курс представляет собой ежедневные сеансы с использованием лампы от 30 минут до 2-х часов. Во время процедуры вы можете заниматься своими делами: читать, писать, убираться. Важно, чтобы свет не попадал на сетчатку глаза.

Серотонин — гормон счастья, удовольствия, отвечающий за хорошее настроение и самочувствие, вырабатывается при ярком свете. И подавляюще действует на выделение гормона сна.

«Лечение светом — хорошо, но в любом случае не создаст природного эффекта. На своём опыте поняла, что очень важно в течение дня менять деятельность: поработал умом, поработай и телом. Ежедневная физическая нагрузка действительно разгружает наш мозг, »

— делится Елена Рафилевна.

Сезонный набор веса

Наши древние предки создавали себе жировой запас на холодное время года, поскольку найти пищу в северном климате было довольно сложно. Сегодня ситуация поменялась, но можно заметить, что зимой на прилавках исчезают многие овощи и фрукты. А появляются копчения, которые не являются полезными продуктами, плохо усваиваются и возбуждают аппетит.

Нужно помнить о принципе метаболизма — зимой организм запрограммирован на снижение обмена веществ, так как тратит меньше энергии. Отсюда появляется жир, который, кстати, является хорошей теплоизоляцией организма.

Пополните свой зимний рацион овощами (капуста, морковь), фруктами (апельсины, яблоки), кашами. Зимой не составит труда достать: замороженные брокколи и шпинат. Хороший вариант — низкокалорийные супы из них.

Спите не менее 8 часов, так как качественный сон способствует к тому, чтобы лишние килограммы не набирались.

"Я считаю, что для предотвращения перечисленных болезней необходимо укреплять иммунную систему в виде закаливаний, витаминопрофилактики и обязательно физической нагрузки. Так организм разгрузится от обыденных дел, окрепнет дыхательная и сердечно-сосудистая система. Организм — это единая система и необходимо поддерживать его в гармонии, что в первую очередь зависит от нас самих. ",

— врач педиатр Галиева Елена Рафилевна.