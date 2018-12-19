«Продавать то, что в плане»: признания аптекарей

«А если продавать только то, что просят, тогда выручки толком не будет». Сотрудники аптек рассказывают о секретах работы, главных проблемах профессии и приемах, которые используются ими каждый день, чтобы не пострадать в зарплате и не вылететь на улицу.

Чистое светлое помещение, белый халат, простой и понятный график — примерно такой видится неподготовленному человеку работа фармацевта и провизора. У самих аптекарей на этот счет другое мнение. Anews изучил признания аптечных работников в Сети о своих буднях и приводит наиболее интересные моменты.

Все цитаты в тексте взяты с российских форумов и из соцсетей.

«Считают тебя обычным продавцом»

Хотя профессия фармацевта и провизора появилась не вчера, многие до сих пор не до конца понимают, чем же все-таки занимаются эти специалисты и какими знаниями обладают. То ли подбором препаратов в экспресс-режиме, то ли просто продажей нужных таблеток. Самих работников аптек такая путаница жутко нервирует.

«Больше половины людей считают тебя обычным продавцом. Или идут как на прием к врачу. Если не угадаешь, что за болезнь, то значит — ты никто. Орут, когда говоришь, что нет препарата, как будто я в этом виновата. Бабки задрали».

«Продавать нужно то, что в плане»

Когда мы просим у провизора совета относительно препарата, где-то на подсознательном уровне рассчитываем на честность. Возможно, иногда аптечные работники действительно дают подсказки без подводных камней. Но чаще всего -мысленно сверяются с утвержденным планом продаж, чтобы в конце месяца не получить зарплату меньше, чем обычно.

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«В большинстве аптечных сетей действительно оценивают работников на эффективность — высчитывается средний чек, количество чеков в час, в день и в месяц, товарооборот и прочее — исходя из всего этого, высчитывается размер зарплаты!»

Отдельный разговор — дополнительные продажи и сбыт максимально дорогих препаратов вместо более дешевых аналогов.

«Продавать приходится не то, что считаешь нужным, а что прописано в договоре. Если вы можете продать хоть снег зимой, ибо допродажи всякого хлама и втюхивание товара дня должны быть в каждом чеке, то можете попробовать поработать в аптеке».

«Начальство заставляет втюхивать людям всякую дребедень, дорогостой и подходящие сроки».

«Нужно выполнять план, и не только по сумме выручки, но и втюхивать лекарства, которые руководство закупило по откатам, а они никому не нужны. Будешь впаривать хлам всякий, зная, что он бесполезен».

«А если продавать только то, что просят, тогда выручки толком не будет».

«Распихивали в приказном порядке»

Стоит ли сверяться со сроком годности препарата перед оплатой? Может показаться, что не стоит, ведь это аптека, а не супермаркет. А таблетки — не молоко. Сами фармацевты так не считают.

«Из-за больших долгов компании производились закупки товаров с истекающим сроком годности — закупочная ниже — который затем в приказном порядке (отказаться нельзя) распихивался по аптекам, плюс после инвентаризации склада бой-брак, обнаруженный в процессе, тоже был распределен по аптекам».

«Еще существует материальная ответственность, то есть регулярные вычеты из зарплаты за просрочку препаратов, недостачу при инвентаризации и так далее».

«Многие из этих наркоманов довольно агрессивны»

Постоянный поток незнакомых людей, которым нужно угодить — сама по себе вещь непростая. Но вот с чем действительно приходится сложно, по мнению, работников аптек, так это с наркозависимыми, пытающимися раздобыть препараты без рецепта.

«Вечером начинает тянуться косяк наркоманов…Причем многие из этих наркоманов довольно агрессивны. И это обычная аптека во дворах возле одного из центральных метро…».

«Наркоманов действительно много, вот на днях заходил один с безумными глазами пытался выбить дверцу, так как я не отпускаю без рецепта».

А иногда привычка защищаться от наркоманов перерастает почти в паранойю, и фармацевт начинает подозревать каждого посетителя.

«Специфика работы в аптеке такова, что со временем начинает казаться, что все мужики либо "боярышники", либо наркоманы. А кто нормальный — так те или за памперсами (женат), или за презервативами (занят)».

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«А вдруг проверка?»

Излишняя придирчивость к клиентам и привычка видеть в них наркоманов продиктована не личными соображениями фармацевтов, а банальным страхом за свое место, зарплату и репутацию.

«Я боюсь все время, что купивший у меня препарат от давления окажется проверяющим из Здравнадзора и потом меня штрафанут на 1-2 зарплаты и будут таскать по судам, как мою коллегу».

«Люди уверены, что фармацевт на них "наваривается"»

Наверняка у каждого хотя бы раз перед аптечным окошком возникала мысль о том, что препараты нынче слишком дорогие, а дорогие они из-за жадности фармацевтических компаний. Так вот сами фармацевты эти мысли едва ли не считывают по выражению лиц.

«Работа в аптеке — это по 12 часов на ногах, постоянный поток не совсем адекватных агрессивных людей, уверенных в том, что бедный фармацевт на них "наваривается". Еще в Москве много приезжих гастарбайтеров, у которых нет возможности обратиться к врачу. Вот и идут они потоком со своими жалобами: грязные, немытые, по-русски плохо говорящие или не говорящие вовсе… Самые распространенные болезни у них: гнойный конъюнктивит глаз, все как один требуют продать им "Визин"».

«Фармацевты и провизоры получают крохи»

Тема зарплаты, как водится, самая больная практически во всех областях. Аптечные работники — не исключение.

«Так называемые "навары" идут в карман аптечному руководству в центральный офис. А обычные фармацевты и провизоры получают крохи, да еще из своего кармана оплачивают кражи препаратов из зала (издержки открытой продажи так сказать…)».

«У нас в аптеке в начале лета проходила инвентаризация, обнаружились кражи из зала на 90 с хвостом тысяч. Естественно вычли у персонала. Я получила 9000 тысяч. Как на них жить в Москве?».

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«Как профессия специальность потеряла свою актуальность. Это практически просто коммерческий магазин, где товаром являются лекарства. В среднем заработок будет составлять около 40 тыс., можно и побольше, если будете вкалывать, смотря какую цель преследовать».

Впрочем, если посмотреть предложения на сайтах с вакансиями по Москве, становится понятно, что разброс цен довольно большой. И если постараться, можно найти место с более-менее приемлемой оплатой.

«Товарооборот — 3 миллиона, зарплата — 20 тысяч»

В регионах, само собой, другая история с зарплатами. Не в лучшую сторону.

«Работаю в Екатеринбурге фармацевтом 5 месяцев! Покупатели не нормальные, зп -20-25 тысяч, при том что товарооборот почти в три миллиона. На обед нельзя, в туалет нельзя, присесть на стул нельзя! Встал у кассы утром, так и стой до десяти вечера, либо протирай витрины, либо товар раскладывай, либо прибирайся в шкафах! В общем, делай хоть что, главное — не сиди! Ноги болят ужасно, вены вспухают к вечеру, давление скачет до 160/100 при том, что мне 24 года!».