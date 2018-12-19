Найдено лекарство от болезни Стивена Хокинга

Ученые Альбертского университета (Канада) нашли препарат, который значительно замедляет развитие бокового амиотрофического склероза или болезни Лу Рерига, которой страдал британский физик-теоретик Стивен Хокинг . Существующие методы останавливают прогрессирование этого нейродегенеративного заболевания всего лишь на несколько месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте университета.

Препарат, называемый телбивудином, действует на фермент SOD1, который у 20 процентов больных наследственной формой амиотрофического склероза, функционирует неправильно. SOD1 или супероксиддисмутаза-1 участвует в обезвреживание одной из активных форм кислорода — супероксид-анионов. Дефектный фермент обладает токсические свойствами, повреждая гибель двигательных нейронов.

Телбивудин уже используется как противовирусное средство для борьбы с гепатитом В. Доказано, что этот препарат безопасен для пациентов, и более чем вероятно, что его одобрят для нового клинического применения.

Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит поражение нервных клеток моторной коры головного мозга и двигательных нейронов. В результате возникает паралич и развивается атрофия мышц. Больные умирают от инфекции дыхательных путей или прекращения функционирования дыхательной мускулатуры.