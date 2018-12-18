Синдром Котара: почему люди считают себя мертвыми

Существует заболевание, которое в корне нарушает закон человеческого самовосприятия. Живой человек начинает считать себя умершим. Он воспринимает свое тело как нечто чужеродное, но как такое в принципе возможно? Разбираемся вместе.

Впервые синдром Котара был описан врачом-неврологом в 1880 году. Жюль Котаро описывал это заболевание, как недуг, при котором у пациента постоянно повышается тревожность. Из простого волнения она перерастает в маниакальный бред и сопровождается галлюцинациями и навязчивыми идеями.

Один из больных, например, пытался облить себя кислотой, потому что был убежден, что таким образом сможет избавиться от своего уже давно мертвого тела.

Другие же попросту не могу управлять собой. Например, оказываются не в состоянии принимают еду и пить воду.

Некоторым пациентам начинает казаться, будто от них исходит запах разложения. Другие же не могут избавиться от навязчивой идеи о том, что у них пропадают внутренние органы. Им кажется, что у них нет печени, сердца, легких и т.д.

Синдром Котара принято считать одной из самых тяжелых форм депрессии. Несмотря на это, заболевание считается излечимым. Например, в 2008 году у американки появилась навязчивая мысль о том, что от нее пахнет протухшей рыбой. Ее пришлось направить в психиатрическую лечебницу. Спустя месяц эта женщина перестала ощущать на себе зловонный запах.