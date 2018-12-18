Ученые рассказали об опасности витамина В12

Российские биофизики выяснили, как витамин В12 может способствовать превращению полезных антиоксидантов в опасные для клеток вещества, разрушающие их ДНК и другие важные молекулы. Их выводы были представлены в журнале Redox Biology.

"Наши результаты указывают на сложные и противоречивые взаимодействия антиоксидантов в сочетании с другими биологическими молекулами. Это крайне важно понимать и учитывать при использовании данных веществ для создания терапевтических комбинаций", — рассказывает Владимир Акатов, заместитель директора Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

Антиоксиданты защищают наш геном от повреждения, а также замедляют процесс дряхления клеток. Вдобавок, недавно химики и биологи показали, что многие вещества, содержащиеся в чае и кофе и других продуктах, справляются с этой задачей в сотни раз эффективнее, чем классический витамин С, а также имеют много других полезных свойств.

Несмотря на их очевидную пользу, ученые пока точно не могут сказать, в каких дозах и как часто следует принимать эти вещества, и как они могут влиять на работу других биологически активных молекул, присутствующих в клетках человека.

Акатов и его коллеги, как передает пресс-служба института, уже долгое время изучают подобные взаимодействия, пытаясь понять, могут ли подобные процессы приносить не только пользу для человека, но и вызвать опасные изменения.

К примеру, недавно они выяснили, что комбинация витамина В12 с некоторыми антиоксидантами, такими как витамин С или ацетилцистеин, приводит к формированию перекиси водорода и других агрессивных молекул, убивающих клетки и порождающих поломки в ДНК.

В своей новой работе Акатов и его коллеги показали, что аналогичные процессы происходят при сочетании витамина В12 с другими антиоксидантами, веществами из класса тиокарбаматов. Многие из них обладают фунгицидными и противораковыми свойствами. Ученые достаточно давно пытаются понять, как они работают и как их активность можно усилить или понизить.

Биофизики из Пущино выяснили, что эти антиоксиданты могут убивать раковые и грибковые клетки благодаря тому, что их взаимодействие с витамином В12 порождает не только перекись водорода и другие окислители, но и еще одно опасное вещество.

В его роли выступает дисульфирам — соединение из нескольких атомов азота, серы, водорода и углерода, которое сегодня широко применяется для химического "кодирования" от алкоголизма. Его появление в больших количествах внутри клеток, как выяснили исследователи, не только отвращает людей от спиртного, но и подавляет работу многих ферментов.

Это приводит к массовой гибели как раковых, так и здоровых клеток организма, а также к другим опасным изменениям в их работе. Как показали опыты ученых, смесь из витамина В12 и этих антиоксидантов убила около 90% клеток в пробирке всего через двое суток после начала наблюдений.

С другой стороны, аналогичные дозы антиоксидантов, введенные в питательную среду без добавления В12, никак не повлияли на жизнь клеток и не навредили им. Все это говорит о том, что нужно очень осторожно подбирать комбинации витаминов и не употреблять их без рекомендаций квалифицированного врача.