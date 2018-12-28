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Способы, которые помогут не переплатить в аптеке 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Бывают ситуации, в которых трудно обойтись без лекарственных средств, даже если вы приверженец народной медицины. Для таких случаев лучше держать в голове несколько приемов, которые помогут вам не разориться во время похода в аптеку.
Никогда не забывайте о существовании более дешевых аналогов. Таковые существуют для очень многих препаратов. Они содержат то же действующее вещество, однако зачастую стоят дешевле просто из-за другого производителя. Уточняйте эту информацию у сотрудника аптеки — как правило, они идут навстречу покупателю и сами предлагают более выгодный вариант.
Если вам нужно средство для длительного лечения, приобретайте упаковку с большим количеством препарата — так стоимость каждой отдельной таблетки в упаковке окажется дешевле. Если же употреблять лекарство придется недолго, лучше возьмите маленькую дозировку, так как срок годности ограничен, а выкинуть половину пачки будет довольно расточительно.
Если вы приобретаете мазь, гель или сироп, старайтесь брать емкость или тюбик небольшого объема, причина все та же, срок годности — он слишком быстро истекает после вскрытия упаковки.
И, конечно, не забывайте о том, что в аптеках, как и в супермаркетах, часто бывают акции и скидки.
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