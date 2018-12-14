Чем опасна аритмия и как ее выявить

Какие бывают виды аритмии, чем она опасна и как ее распознать, разбирался Sobesednik.ru

Вам кажется, что сердце прыгает, то и дело пропуская удар? Это аритмия. Пульс то частит, то становится медленным, а иногда и вообще прерывается? Тоже аритмия. Слишком быстрое сердцебиение? И это аритмия. Слишком медленное? Снова она.

Чаще всего аритмия не несет угрозы здоровью и возникает из-за случайных причин: переедание, неудобная одежда, стресс, перегрев или переохлаждение. Однако, если причина не очевидна, насторожиться стоит. Особенно если аритмия возникает часто. Ее появление не только существенно ухудшает качество жизни больного, но и может быть связано с серьезными патологиями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и других систем организма. Причины возникновения аритмии можно разделить на две группы.

Внесердечные факторы:

• частые стрессы;

• большие физические нагрузки;

• передозировка лекарств (психотропные, мочегонные, антиаритмические препараты);

• функциональное и органическое поражение центральной нервной системы;

• чрезмерное употребление алкоголя, курение, злоупотребление кофеином;

• повышение температуры;

• обезвоживание, понос, рвота;

• отклонения эндокринной системы;

• переохлаждение или перегрев;

• повреждения механического и электрического характера;

• предменструальный синдром;

• генетические сердечные заболевания.

Кардиальные причины:

• врожденный или приобретенный порок сердца;

• ишемическая сердечная болезнь;

• гипертензия артериальная;

• инфекционный и неинфекционный миокардит;

• сердечная недостаточность;

• серьезные изменения в проводящей системе и миокарде, связанные с возрастом;

• хирургическое вмешательство, операции на сердце.

Последствия

Несмотря на то, что аритмия сама по себе неопасна, ее последствия (если это состояние запустить) могут стать весьма разрушительными для организма и нести прямую угрозу жизни. К ним можно отнести такие проблемы, как:

• застойная сердечная недостаточность;

• затруднение кровотока;

• большая вероятность инсульта;

• образование тромбов в кровеносных сосудах.

Мерцательная аритмия

Свидетельствует о нерегулярной работе сердца. В результате может развиться инфаркт либо даже инсульт, так как возникает застой крови, что в итоге может привести к образованию тромбов в камерах сердца.

Пароксизмальная тахикардия

Характеризуется повышением сердечного ритма до 140-240 ударов в минуту. Сопровождается ощущениями слабости, кома в горле, тошноты. Могут возникать головокружение, повышенное потоотделение, учащенное мочеиспускание. Этот вид опасен тем, что может повлечь за собой аритмический шок (с резким падением давления), а также острую левожелудочковую недостаточность, которая может сопровождаться одышкой, проявлениями астмы или даже отеком легких. Не исключена и тромбоэмболия мозговых сосудов.

Синусовая тахикардия

Вызывается сильными эмоциональными и физическими нагрузками, лихорадочными состояниями. Частота сердечных сокращений превышает 90 ударов в минуту. Опасность заключается в том, что синусовая тахикардия может повлечь за собой сердечную или сосудистую недостаточность кровообращения. Может развиться анемия.

Синусовая брадикардия

Ощущается как дискомфорт, слабость, может сопровождаться головокружениями, депрессиями или мигренями. Ритм сердца замедляется до 55 и менее ударов в минуту. В редких случаях возможны боли в области сердца, потеря ориентации в пространстве, нарушения координации.

Экстрасистолия

Представляет собой досрочный импульс и сокращение. Ощущается в виде сильного толчка или замирания в области сердца, может сопровождаться пульсацией в подложечной области, тревогой, потливостью, бледностью, чувством нехватки воздуха, обмороками. Лечение осуществляется, если есть потенциальный риск серьезных осложнений, значительных изменений сердечного ритма. Обычно достаточно устранения главной болезни: тиреотоксикоза, атеросклероза, ожирения или кишечного заболевания.