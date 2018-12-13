Забывчивость: норма или признак болезни?

Нарушения памяти принято считать уделом пожилых. Мол, старческий маразм всех настигнет и никуда от него не деться. В 1994 году ВОЗ предложила термин «возрастные когнитивные нарушения» и рекомендовала неврологам и психиатрам широко пользоваться им во всех ситуациях, которые только позволяют связать возраст и интеллект. Иными словами, если пациент старый, то стоило сказать ему: «А что вы хотели, в ваши-то годы?» — а в его карте сделать запись о возрастных когнитивных нарушениях, да и дело с концом.

В настоящее время концепция «старческого маразма» полностью пересмотрена. Нарушения памяти больше не принято считать уделом пожилых и вообще как-либо связывать с возрастом. Если у человека имеются нарушения памяти или внимания, если из-за этого нарушается его повседневная деятельность, если он чувствует «туман в голове» без видимых причин, это связано с болезнью, но никак не с возрастом.

Жалобы на снижение памяти у молодых людей — не такая уж редкость на приеме у невролога. Независимо от возраста, человек может испытывать трудности с решением повседневных задач. Однако возраст диктует определенные особенности в алгоритме обследования таких пациентов. Попробуем разобраться, что делать с разнообразными жалобами вроде «мутной головы», снижения работоспособности, трудностей запоминания и принятия решений у молодых людей.

Чаще всего в молодости обнаруживаются субъективные когнитивные нарушения. Это значит, что пациент их замечает, а врач, даже если будет использовать самые чувствительные тесты, нет. Несмотря на то что современная наука не позволяет с уверенностью определить наличие субъективных когнитивных нарушений, они могут приносить молодому человеку много неприятностей. Например, создавать трудности при выполнении повседневной работы, решении рутинных задач, планировании и реализации задуманного. Иными словами, человек чувствует себя «каким-то отупевшим», а врач сообщает ему, что все в порядке. Далее в ход идет штудирование форумов, покупка ноотропов и биодобавок с разных сайтов, употребление кофеинсодержащих напитков и попытки «улучшить мозговое кровообращение» при помощи внушительного списка препаратов, предлагаемых отечественной фармпромышленностью и неизвестных кому бы то ни было за рубежом. Это типичная, но ошибочная стратегия.

Потому что субъективные и легкие когнитивные нарушения существуют не только в воображении пациента. Это реальная проблема, которую трудно выявить при помощи тестов. Диагностику усложняет тот факт, что трудности запоминания и обучения то есть, то нет. Пациент замечает, что его память не в порядке, сравнивая себя некоторое время назад и сейчас.

Если в роли больного, к примеру, оказывается физик-ядерщик, работающий по профессии, очень вероятно, что его когнитивные способности до ухудшения были выше средних. Поэтому когнитивный резерв помогает ему справляться с работой и учебой, хотя он и чувствует себя не совсем уверенно. При этом коллеги и тем более врачи заметят какие-то тревожные признаки только на серьезном этапе развития болезни — стадии умеренных когнитивных нарушений, но никак не легких или тем более субъективных.

Еще одна проблема, которая хорошо ощущается пациентом, но с трудом объясняется доктору, — это снижение толерантности к умственным нагрузкам. Это значит, что человек справляется со своей работой, как и раньше. Просто ему нужно больше времени и усилий. Что сильно раздражает, но никак не может быть выявлено при помощи тестирования или других исследований.

В некоторых случаях дело заканчивается переходом легких когнитивных нарушений в умеренные, а затем и в выраженные. Конец истории печальный — деменция. Такое случается при раннем дебюте нейродегенеративных заболеваний, одним из которых является, например, болезнь Альцгеймера. Увы, она встречается не только у стариков.

Но все же чаще «виновницами» «мутной головы», трудностей при попытках сосредоточиться и невозможности длительно выполнять какую угодно мыслительную работу у молодых людей оказываются другие причины.

Депрессия

Жалобы на рассеянность внимания, снижение мотивации и апатию часто оказываются признаками депрессии или невротических расстройств на фоне стресса. Проблемы с памятью обычно сопровождаются в таких случаях чувством тревоги, нарушениями сна и аппетита. При невротических расстройствах чаще обнаруживается рассеянность внимания, сложность переключения с одного дела на другое, невозможность сосредоточиться на чем-то одном.

Еще одна жалоба — «медленное мышление», когда мысли увязают, будто мухи в варенье, и становится абсолютно невозможным планирование и выполнение даже самых нехитрых дел. Тревожные расстройства вызывают рассеянность внимания в связи с тем, что беспокойные мысли «оттягивают» на себя психический ресурс, истощают когнитивные способности и быстро провоцируют чувство утомления. И они также являются типичной причиной снижения памяти у молодых.

Лечение — подбор лекарств у психиатра или невролога в зависимости от тяжести расстройства психики. С легкими и среднетяжелыми случаями, когда нет мыслей о самоубийстве и удается как-то справляться с повседневными делами, можно обратиться к неврологу.

Хронические болезни

Снижение функции щитовидной железы, или гипотиреоз, часто маскируется под депрессию. Более того, антидепрессанты помогают отчасти решить проблему постоянной сонливости и сниженного настроения. Однако посещение эндокринолога и проверка функции щитовидной железы — обязательная часть программы обследования молодого пациента, который жалуется на снижение памяти.

Часто жалуются на проблемы с памятью пациенты с диабетом. Им нужно быть особенно щепетильными в вопросах здорового образа жизни, чтобы избежать перехода легких когнитивных нарушений в умеренные (и это не предел, деменция у безалаберных диабетиков вообще обычная история): контролировать уровень сахара крови и артериального давления, не забывать о посильной физической нагрузке и максимальном ограничении рафинированной еды. Люди с повышенным давлением, не пьющие прописанные врачом таблетки, еще одна уязвимая категория.

В каждом случае лечение будет направлено на причину болезни. Хотя в нашей стране снижение памяти у диабетиков любят лечить разнообразными «сосудистыми» лекарствами, первоочередной задачей является нормализация уровня глюкозы крови. Постоянный прием соответствующих лекарств, ежедневная физическая активность и сбалансированный рацион работают куда лучше, чем целый комплекс «капельниц для сосудиков».

Отсутствие мотивации

Один мой пациент очень хотел переехать в Париж в обозримом будущем. Однако ему не давался французский язык. Он просто не мог заставить себя выучить хотя бы десяток новых слов ежедневно, а учебник грамматики вызывал у него пароксизмальную зевоту. Нейропсихологическое тестирование не показало отклонений. Зато доверительная беседа помогла выявить полное отсутствие мотивации. Мужчина был уверен, что ему «пора валить», но зачем, для чего и каким образом, он сказать не мог.

Отсутствие мотивации не болезнь. Если проблему не решать, а только ходить вокруг да около, результата не будет. То же самое относится к невозможности водить машину, когда вы записались в школу вождения, но не посещаете занятия. Или когда вы сетуете на несделанные дела, потому что продремали до вечера под скандинавский сериал. Мотивацию нельзя добыть при помощи невролога, ноотропов или волшебной палочки. Она выдается мозгом только тогда, когда дело обещает быть приятным и полезным. Если вы сами не верите в свою мечту, то вряд ли она когда-нибудь сбудется.

Когда забывчивость — норма

Не стоит забывать и о том, что мозг человека — это не многозадачный смартфон. Поэтому испытывать сложности с памятью и вниманием при сильном стрессе или усталости нормально, как и чувствовать себя слегка отупевшим после нескольких часов в душном помещении. Нормально также забыть имя человека, с которым вы только что познакомились, особенно если ваше внимание отвлекло что-то еще. Нормально иногда прийти из одной комнаты в другую и с минуту размышлять о том, что вы хотели сделать. Это нельзя назвать когнитивными нарушениями, это мелкие баги внимания и оперативной памяти, которые свойственны каждому.

Однако при появлении стойкого ощущения, что мозг будто бы начал работать вполсилы, что для решения привычных задач требуется больше времени и как будто совсем пропал энтузиазм, имеет смысл проконсультироваться с врачом. Начать лучше с терапевта и с самых простых анализов. Иногда уже на этом этапе удается выяснить, что причина ухудшения памяти — это повышенное давление, или анемия, или дефицит витамина D.

В любом случае прием ноотропов вряд ли поможет решить возникшую проблему. Потому что жалобы на снижение памяти — неспецифический симптом, и каждая ситуация требует анализа обстоятельств и индивидуального подхода.