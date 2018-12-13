Запасное сердце могут получить россияне к 2035 году 

Об этом рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.
"В 2035 году мы ожидаем общего прорыва в медицине, когда будут вылечены все болезни или любая болезнь будет подвергнута эффективному лечению. Но когда вижу такие изобретения, я понимаю, что запасное сердце к 2035 году российские граждане могут получить, если у них будет плохо со здоровьем",
— сказал Ивлиев в интервью News.ru.
Ивлиев отметил, что научно-технический потенциал в России достаточно большой, однако его использование происходит недостаточно эффективно.
По его словам, 10% мировых заявок российского происхождения относятся к сферам ядерной физики, космонавтики и химии. Кроме того, подчеркнул Ивлиев, Россия обладает важными патентами в медицине, в фармацевтике, полупроводниках биокибертехнологиях.
Одним из самых важных российских изобретений последнего времени Ивлиев назвал устройство для заделки пробоин в открытом космосе. Также выдающимися патентами, по мнению главы Роспатента, можно назваь изобретения Сибирского медицинского университета, специалисты которого научились создавать спинной мозг, ткань спинного мозга и ткань мышцы миокарда.