Ученые признали связь рака и ожирения

Американские ученые выяснили, что лишний вес и связанные с ним нарушения метаболизма связаны с развитием около четырех процентов случаев рака, которые диагностируются на планете. Такие выводы они опубликовали в журнале CA.

Исследователи утверждают, что лишние килограммы способствовали развитию сразу 13 типов рака. Примерно 3,9 процента новообразований напрямую связаны с ожирением. Кроме того, ожирение увеличивает риск пациента умереть после успешного удаления опухоли примерно на 11-17 процентов на каждые пять пунктов индекса массы тела свыше нормы. Это относится в большой степени к раку груди, простаты, почек и поджелудочной железы.