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Ученые признали связь рака и ожирения 

Национальная Служба Новостей 16 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американские ученые выяснили, что лишний вес и связанные с ним нарушения метаболизма связаны с развитием около четырех процентов случаев рака, которые диагностируются на планете. Такие выводы они опубликовали в журнале CA.
Исследователи утверждают, что лишние килограммы способствовали развитию сразу 13 типов рака. Примерно 3,9 процента новообразований напрямую связаны с ожирением. Кроме того, ожирение увеличивает риск пациента умереть после успешного удаления опухоли примерно на 11-17 процентов на каждые пять пунктов индекса массы тела свыше нормы. Это относится в большой степени к раку груди, простаты, почек и поджелудочной железы.
Ученые призвали ООН, ВОЗ, другие международные организации сделать борьбу с ожирением главнейшей задачей. По статистике, каждый третий житель планеты сегодня страдает от лишнего веса.
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